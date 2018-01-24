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Пригласить любимых в театр на День всех влюбленных предлагает дирекция XXV Пушкинского театрального фестиваля

Отметить День всех влюбленных посещением XXV Пушкинского театрального фестиваля приглашает Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД, в этот день, 14 февраля, псковичи и гости города смогут насладиться сразу двумя постановками.

Спектакль «#ОнОнаСобачк@» - сценическая версия рассказа А. П. Чехова «Дама с собачкой», поставленная режиссером Радионом Букаевым в исполнении Краснодарского академического театра драмы им. Горького.

Спектакль ставит задачу уловить связь времен, отыскать в хрестоматийном материале нерв современности. Переместив действие в узнаваемый современный антураж, режиссер смог сохранить и чеховскую деликатность, и чеховский злой юмор, и щемящую ноту, и остро звучащую в «Даме с собачкой» тему человеческого одиночества.

Исполнитель главной роли Гурова - Алексей Сухоручко хорошо известен завзятым театралам Пскова: в начале 2000-х он был ведущим молодым артистом Псковского академического театра драмы им. Пушкина. Теперь он служит в краснодарской труппе, но на один вечер вернется в Псков.

Моноспектакль номинанта премии «Золотая маска», актера омского академического театра Ивана Маленьких «Онегин. Избранные страницы» раскроет зрителям множество смыслов и сюжетов любимого произведения.

Иван Дмитриевич Маленьких - актер удивительного, штучного таланта, не ограниченный рамками одного амплуа, одного жанра, способный на отчаянный трагизм и гомерическое шутовство, перевоплощающийся до неузнаваемости, но всегда сохраняющий уловимую «фирменную» актерскую манеру.

Еще в Перми Маленьких организовал «Театр живого слова», задачей которого было донести до зрителя шедевры русской литературы. Эта миссия очень созвучна миссии Пушкинского фестиваля в Пскове, а участие Ивана Маленьких в юбилейном фестивале с моноспектаклем по Пушкину - шанс услышать живое слово гения в исполнении выдающегося актера.

Билеты можно приобрести на сайте: http://pushfest.ru и в кассах театра.