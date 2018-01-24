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Режиссер Николай Русский летом начнет репетиции нового спектакля в Псковском драмтеатре

Режиссер Николай Русский - участник режиссерской лаборатории Олега Лоевского в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля - летом начнет репетиции нового спектакля в Псковском драмтеатре. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 25 января сообщил руководитель ТКД, продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев.

Напомним, в прошлом году Николай Русский представил эскиз спектакля «Капитанская дочка». «Летом начинаем репетировать спектакль Русского. Постановка этого режиссера на псковской сцене будет обязательно», - сказал Дмитрий Месхиев.

Он также пообещал, что и эскизы спектаклей юбилейного Пушкинского театрального фестиваля будут преобразованы в настоящие постановки.

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Директор фестиваля Марина Николаева добавила, что тема режиссерской лаборатории Олега Лоевского в рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля не ограничена только пушкинской тематикой, будет представлена современная драматургия.