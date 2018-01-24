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Спектакль Ивана Маленьких «Онегин. Избранные страницы» покажут в Пушкинском Заповеднике

В рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля в Пушкинских Горах, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловского» будет дан спектакль «Онегин. Избранные страницы» (16+).

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это работа известного российского актера, номинанта премии «Золотая маска» Ивана Маленьких, сейчас представляющего Омский академический театр драмы. Критики неизменно отмечают высокий класс этого артиста, его интеллект и глубокое знание театра - его природы и законов. Человек необычной судьбы, на подмостки вступивший уже взрослым, сложившимся, преодолевшим сорокалетний рубеж, он играл и в «Женитьбе», и в «Мастере и Маргарите» (роли Понтия Пилата и Воланда), в спектакле «Юнона и Авось», в инсценировках «Идиота» и «Преступления и наказания» (роль Порфирия Петровича), в постановках по трагедиям Шекспира и пьесам Островского, прочая, прочая.

Жанр своего моноспектакля артист определяет как «Опыт совместного прочтения Пушкина». Его показ состоится 15 февраля, начнется в 17.00.

Билеты на фестивальный спектакль в Пушкинских Горах можно приобрести в кассе музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Традиционно для иногородних зрителей предусмотрена возможность забронировать место в зале по телефону 8-811-46-2-18-15, в дни и часы работы музея-заповедника.