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Спектакль «Мертвые души» в рамках Пушкинского театрального фестиваля переносится на Большую сцену

По техническим причинам спектакль «Мертвые души», который состоится в рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля 16 и 17 февраля, переносится на Большую сцену Псковского театра драмы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД, зрителям, заранее купившим билеты, необходимо обратиться в кассу театра в любое удобное время, в том числе непосредственно перед спектаклем, или позвонить по телефону: 8-911-397-74-46.

«Приносим свои глубочайшие извинения за возможные неудобства и ждем вас на мероприятиях фестиваля!» - отметили в ТКД.



