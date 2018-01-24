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Организаторы Пушкинского театрального фестиваля рассказали, почему на логотипе появился заяц

Организаторы Пушкинского театрального фестиваля рассказали, почему на логотипе появился заяц.

Как пояснили в пресс-службе ТКД, речь идет об известной многим истории о зайце, перебежавшем дорогу Пушкину, и тем самым спасшим поэта. Легенда повествует о том, что Пушкин, услышав о смерти императора Александра, собрался тайком, самовольно покинуть Михайловское и направиться в Петербург. Но только он отъехал, дорогу ему перебежал заяц. Будучи суеверным, Пушкин счел это плохой приметой, решил не рисковать и повернул обратно. Таким образом, случайная встреча с зайцем спасла поэта от участия в восстании на Сенатской площади и от дальнейшей печальной судьбы декабристов. Будущие произведения гения были написаны и вошли в историю культуры.

Конечно, эта история не имеет статуса исторически достоверной, но сам Пушкин неоднократно рассказывал ее разным людям. Широкую известность легенда получила благодаря историку и журналисту Михаилу Ивановичу Семевскому, который в 1866 году издал книгу «Путешествие в Тригорское», где упоминал этот эпизод.

В 1999 году сочинение Семевского было переиздано ограниченным тиражом с иллюстрациями Александра Стройло. Портреты персонажей повествования, в том числе легендарный заяц, были выполнены в технике силуэта. Именно это изображение зайца и легло в основу логотипа Пушкинского театрального фестиваля.

Напомним, что о роли зайца в жизни и творчестве Пушкина задумывались многие деятели российской культуры. Широко известен текст Андрея Битова «Вычитание зайца». Автор трактует фигуру зайца как символ судьбы, с которой Пушкин встретился на переломном этапе жизни, в момент, когда поэт уже совершил восхождение к вершинам мировой литературы, став в один ряд с гениями – Шекспиром, Гете, Байроном. Книга с историей про зайца, рассказанной Битовым в разных жанрах и дополненной рисунками Резо Габриадзе, сразу стала библиографической редкостью. В 2000 году в месте роковой встречи был установлен и торжественно открыт памятник зайцу. Он представлял собой верстовой столб с надписью «До Сенатской площади осталось 416 верст» и с фигурой сидящего на нем зайца. Вот только заяц вскоре куда-то пропал. По словам директора Пушкинского музея-заповедника Георгия Василевича, возле памятника регулярно появляются заячьи следы, ведущие либо в сторону от Михайловского в Петербург, либо в противоположную сторону.