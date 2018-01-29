Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мужская солдатская история
Открытие фестиваля
Звук создан Богом
Лучшие роли прошедшего театрального сезона
Афиша юбилейного Пушкинского
Готовы удивлять!
Драмтеатр приглашает на экскурсию
Станиславского никто не отменял!
Я - художник, и существую в другом мире
ещё Фестивали 29.01.2018 10:1522 Организаторы Пушкинского театрального фестиваля рассказали, почему на логотипе появился заяц 30.01.2018 15:196 Хватало ли Пушкину его жалованья в пять тысяч, узнают зрители XXV Пушкинского театрального фестиваля 29.01.2018 10:1522 Организаторы Пушкинского театрального фестиваля рассказали, почему на логотипе появился заяц 28.01.2018 13:474 Две выставки откроются в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля 25.01.2018 16:426 Спектакль «Мертвые души» в рамках Пушкинского театрального фестиваля переносится на Большую сцену 25.01.2018 16:3311 Дмитрий Месхиев пообещал сюрпризы во время закрытия Пушкинского театрального фестиваля
Сцена / Фестивали

Хватало ли Пушкину его жалованья в пять тысяч, узнают зрители XXV Пушкинского театрального фестиваля

30.01.2018 15:19|ПсковКомментариев: 6

15 февраля в рамках XXV Пушкинского фестиваля театр документальной пьесы ТЕАТР.DOC покажет семейный спектакль «Пушкин и деньги». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, показы состоятся на малой сцене Псковского драмтеатра в 14.00 и 18.00.

Спектакль «Пушкин и деньги» является первой серией образовательного театрального сериала «Слово и вещь», в котором зрителям рассказывается об известных писателях, об их отношениях с материальным миром, об их привязанностях к тем или иным вещам.

Это своеобразный, увлекательный урок литературы, на котором зрителю рассказывается о прозаических вещах: сколько во времена Пушкина стоили рюмка, аренда квартиры, платье невесты, дуэльные пистолеты, обед в придорожном трактире? И хватало ли Александру Сергеевичу его жалованья в пять тысяч рублей в год? Зритель сможет решить для себя, стоит ли три года добиваться руки бесприданницы, как перехитрить тещу и надо ли избегать встречи с правоохранительными органами, если на кону последняя встреча с лучшим другом. Это спектакль для семейного просмотра, он интересен и взрослым, и детям, которые получают возможность окунуться в обстоятельства времени и повседневную жизнь того, кого принято называть «нашим всем».

ТЕАТР.DOC был создан в 2002 году несколькими драматургами. Это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Многие работы выполняются волонтерами, на добровольной основе. Большая часть спектаклей ТЕАТР.DOC - в жанре документального театра. Творческие группы театра создают спектакли на основе встреч с реальными людьми, на самые актуальные и своевременные темы окружающей действительности. Используются свидетельства реальных людей, техника verbatim, «глубокая импровизация», театральные игры и тренинги.

Псковскому зрителю ТЕАТР.DOC известен по спектаклю «9 месяцев/40 недель», показанному на псковской сцене в 2014 году.

Билеты на спектакль «Пушкин и деньги» можно приобрести в кассе театра и на сайте: http://pushfest.ru/events/169.

Теги: #Пушкинский фестиваль #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
Сюжет: Юбилейный Пушкинский театральный фестиваль Хватало ли Пушкину его жалованья в пять тысяч, узнают зрители XXV Пушкинского театрального фестиваля Организаторы Пушкинского театрального фестиваля рассказали, почему на логотипе появился заяц Две выставки откроются в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля Спектакль «Мертвые души» в рамках Пушкинского театрального фестиваля переносится на Большую сцену Спектакль Ивана Маленьких «Онегин. Избранные страницы» покажут в Пушкинском Заповеднике Дмитрий Месхиев пообещал сюрпризы во время закрытия Пушкинского театрального фестиваля Режиссер Николай Русский летом начнет репетиции нового спектакля в Псковском драмтеатре Впервые в России на сцене Псковского драмтеатра будет показан иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии Зрители XXV Пушкинского театрального фестиваля будут решать судьбу спектаклей Пригласить любимых в театр на День всех влюбленных предлагает дирекция XXV Пушкинского театрального фестиваля Государственный Театр Наций вновь удивит псковскую публику В Пскове театр вынужден быть супермаркетом - Андрей Пронин Один из спектаклей Пушкинского театрального фестиваля покажут в буфете Пушкинский театральный фестиваль 2018 года для зрителя станет дешевле Андрей Пронин: Есть отдельное удовольствие - смотреть на Пересильд Программа 25-го Пушкинского театрального фестиваля будет более комфортной для зрителя - Андрей Пронин Представлена афиша постановок Пушкинского театрального фестиваля для детей и семейного просмотра Стала известна афиша лекций и творческих встреч в рамках Пушкинского театрального фестиваля Опубликована афиша спектаклей юбилейного Пушкинского театрального фестиваля В администрации Псковской области обсудили афишу 25-го Пушкинского театрального фестиваля Спектакль «Каштанка» откроет юбилейный 25-й Пушкинский театральный фестиваль
Лента новостей
Последние новости
30.01.2018, 19:1715 31 января Юлия Пересильд встретится с псковскими студентами и лицеистами 30.01.2018, 18:2919 Кинорежиссер Алексей Учитель побывал на репетиции спектакля «Каштанка» в Псковском драмтеатре. ВИДЕО 30.01.2018, 15:196 Хватало ли Пушкину его жалованья в пять тысяч, узнают зрители XXV Пушкинского театрального фестиваля 29.01.2018, 10:1522 Организаторы Пушкинского театрального фестиваля рассказали, почему на логотипе появился заяц
28.01.2018, 13:474 Две выставки откроются в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля 28.01.2018, 10:371 «Бард-Вагон» сегодня сделает остановку в Пскове 28.01.2018, 09:530 Стихи Игоря Северянина будут читать сегодня со сцены в Псковском драмтеатре 25.01.2018, 16:426 Спектакль «Мертвые души» в рамках Пушкинского театрального фестиваля переносится на Большую сцену
25.01.2018, 16:3311 Дмитрий Месхиев пообещал сюрпризы во время закрытия Пушкинского театрального фестиваля 25.01.2018, 16:263 Спектакль Ивана Маленьких «Онегин. Избранные страницы» покажут в Пушкинском Заповеднике 25.01.2018, 15:544 Режиссер Николай Русский летом начнет репетиции нового спектакля в Псковском драмтеатре 25.01.2018, 15:0617 Дмитрий Месхиев предложил псковским театралам взять отпуск на время Пушкинского фестиваля и «всерьез походить на спектакли»
25.01.2018, 14:5624 Впервые в России на сцене Псковского драмтеатра будет показан иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии 25.01.2018, 12:544 Зрители XXV Пушкинского театрального фестиваля будут решать судьбу спектаклей 25.01.2018, 10:2326 Юлия Пересильд о своем спектакле в Псковском драмтеатре: 14 дней и ночей есть на создание мира моей Каштанки 24.01.2018, 11:546 Балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский выступит в Пскове 14 февраля
24.01.2018, 10:462 Пригласить любимых в театр на День всех влюбленных предлагает дирекция XXV Пушкинского театрального фестиваля 23.01.2018, 16:002 Симфонический оркестр Северо-Кавказской государственной филармонии выступит на сцене БКЗ Псковской филармонии 23.01.2018, 09:482 Дирижер Геннадий Чернов о предстоящем концерте русской симфонической музыки: Это историческое событие в культурной жизни Псковской земли 22.01.2018, 16:277 Государственный Театр Наций вновь удивит псковскую публику
22.01.2018, 09:484 Николай Хондзинский: Звук создан Богом 20.01.2018, 15:564 Группа «Живая вода» даст в Пскове бесплатный концерт 21 января 20.01.2018, 13:1941 Премьера спектакля «Отелло» в псковском драмтеатре отложена на март 19.01.2018, 16:0215 В Пскове театр вынужден быть супермаркетом - Андрей Пронин
19.01.2018, 14:0516 Один из спектаклей Пушкинского театрального фестиваля покажут в буфете 19.01.2018, 13:5817 Андрей Пронин: Есть отдельное удовольствие - смотреть на Пересильд 19.01.2018, 13:454 Пушкинский театральный фестиваль 2018 года для зрителя станет дешевле 19.01.2018, 13:2211 Программа 25-го Пушкинского театрального фестиваля будет более комфортной для зрителя - Андрей Пронин
19.01.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 19.01.2018, 12:201 Представлена афиша постановок Пушкинского театрального фестиваля для детей и семейного просмотра 18.01.2018, 13:131 Псковичи смогут в прямом эфире увидеть премьеру балета Большого театра «Ромео и Джульетта» 18.01.2018, 12:070 Режиссер нового спектакля в Великолукском драмтеатре: Его должен посмотреть каждый великолучанин
18.01.2018, 11:092 Стала известна афиша лекций и творческих встреч в рамках Пушкинского театрального фестиваля 17.01.2018, 16:240 Областная библиотека приглашает на лекцию об истории псковского театра 17.01.2018, 12:101 В конце февраля в Пскове состоится премьера музыкального проекта «Звук создан Богом» 17.01.2018, 12:0414 Псковичей в выходные приглашают на премьеру спектакля «Отелло»
15.01.2018, 15:122 Премьера фильма-победителя Каннского кинофестиваля-2017 состоится 24 января в Пскове 15.01.2018, 12:0149 Опубликована афиша спектаклей юбилейного Пушкинского театрального фестиваля 12.01.2018, 13:111 Выдающийся российский пианист Мирослав Култышев впервые выступит в Пскове 12.01.2018, 12:0022 Режиссер «Отелло»: Станиславского никто не отменял!
10.01.2018, 19:2120 В администрации Псковской области обсудили афишу 25-го Пушкинского театрального фестиваля 05.01.2018, 09:168 Ефим Шифрин выступит сегодня в Пскове 04.01.2018, 11:062 «Метель» покажут сегодня на малой сцене Псковского драмтеатра 04.01.2018, 09:121 Новогодний спектакль для всей семьи дважды покажут сегодня в Пскове
30.12.2017, 18:3618 Около 1,5 тыс детей Псковской области побывали на Губернаторской елке 30.12.2017, 11:415 В канун Нового года в Острове открылся кинотеатр 28.12.2017, 13:540 Билеты на концерт «Джаз в Рождество» поступили в продажу 27.12.2017, 13:5613 Обновленный кинозал в Островском Центре культуры «Юбилейный» готовится к открытию
27.12.2017, 12:4220 Билеты на премьеру «Каштанки» в Псковском драмтеатре поступили в продажу 26.12.2017, 11:480 Аркадий Галковский приглашает псковичей на традиционный концерт «Джаз в Рождество» 25.12.2017, 14:0425 Спектакль «Каштанка» откроет юбилейный 25-й Пушкинский театральный фестиваль 22.12.2017, 16:270 15 января стартует 1-й этап проекта по созданию сети детских киноклубов в малых городах России
22.12.2017, 13:028 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 22.12.2017, 10:190 Ансамбль русской музыки «Псков» подарит горожанам ностальгический новогодний концерт 20.12.2017, 19:442 Творческий вечер композитора Николая Мишукова проходит в Пскове 19.12.2017, 18:581 Творческий вечер псковского композитора Николая Мишукова состоится завтра в БКЗ
19.12.2017, 11:156 Выставка «#Частьменя» откроется в галерее «Цех» 18.12.2017, 13:5914 «Отелло» представят на большой сцене Псковского драмтеатра 17.12.2017, 09:4832 «Метель» снова представят на малой сцене Псковского драмтеатра 16.12.2017, 16:361 Псковичей приглашают на новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса»
16.12.2017, 12:340 «Метель» представят сегодня на малой сцене Псковского драмтеатра 15.12.2017, 14:043 Неделя осталась до премьеры новогодней сказки в Псковском драмтеатре 15.12.2017, 13:0831 Дмитрий Месхиев: Если бы я делал все то, в чем меня обвиняет Союз кинематографистов России, я бы давно должен был сидеть в тюрьме 13.12.2017, 10:580 Два дополнительных показа «Метели» появились в афише Псковского драмтеатра
13.12.2017, 10:422 Иван Охлобыстин выступит сегодня в Пскове с моноспектаклем «Книга тайн» 11.12.2017, 13:1722 Пять районных кинотеатров Псковской области включены в президентскую программу создания сети детских киноклубов в малых городах России 10.12.2017, 13:470 Песни из репертуара Людмилы Гурченко прозвучат на традиционном новогоднем концерте ансамбля «Псков» 08.12.2017, 15:263 «Дело Луначарского» с Александром Либом и Алексеем Жихаревичем. ВИДЕО
08.12.2017, 13:551 О велопутешествии из Москвы в Среднюю Азию расскажут сегодня в клубе путешествий «Тропы» 08.12.2017, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 08.12.2017, 13:021 Даниил Да и Николай Барабанов представят свою поэзию на сеансе «Поэтопроектора» 05.12.2017, 15:318 Сегодня показом фильма «Фатима» стартует Неделя Французского кино в Пскове
04.12.2017, 14:581 Выставка «Сделано во Франции» откроется в галерее «ЦЕХ» 5 декабря 04.12.2017, 14:360 «Лебединое озеро» представил в Пскове «Классический Русский балет». ФОТО 04.12.2017, 09:510 Лекция Лены Самсоновой «Социальная и гражданская журналистика» состоится в Пскове 6 декабря 03.12.2017, 19:487 Неделя французского кино стартует 5 декабря в Пскове
02.12.2017, 17:3613 Концерт Виктории и Антона Макарских сегодня не состоится 01.12.2017, 17:430 Псковичи смогут увидеть спектакль «Комеди Франсез» по пьесе Мольера 5 декабря 01.12.2017, 15:420 О путешествии по Австралии расскажет сегодня блогер Семен Кибало в псковском клубе «Тропы» 29.11.2017, 12:008 Компания «Моибилеты.рф» в честь своего 3-летия дарит умопомрачительную скидку на билеты на концерт Димы Билана в Пскове
© Псковская Лента Новостей, 2000-2017

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 18-летнего возраста

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+
8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru