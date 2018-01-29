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Хватало ли Пушкину его жалованья в пять тысяч, узнают зрители XXV Пушкинского театрального фестиваля

15 февраля в рамках XXV Пушкинского фестиваля театр документальной пьесы ТЕАТР.DOC покажет семейный спектакль «Пушкин и деньги». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, показы состоятся на малой сцене Псковского драмтеатра в 14.00 и 18.00.

Спектакль «Пушкин и деньги» является первой серией образовательного театрального сериала «Слово и вещь», в котором зрителям рассказывается об известных писателях, об их отношениях с материальным миром, об их привязанностях к тем или иным вещам.

Это своеобразный, увлекательный урок литературы, на котором зрителю рассказывается о прозаических вещах: сколько во времена Пушкина стоили рюмка, аренда квартиры, платье невесты, дуэльные пистолеты, обед в придорожном трактире? И хватало ли Александру Сергеевичу его жалованья в пять тысяч рублей в год? Зритель сможет решить для себя, стоит ли три года добиваться руки бесприданницы, как перехитрить тещу и надо ли избегать встречи с правоохранительными органами, если на кону последняя встреча с лучшим другом. Это спектакль для семейного просмотра, он интересен и взрослым, и детям, которые получают возможность окунуться в обстоятельства времени и повседневную жизнь того, кого принято называть «нашим всем».

ТЕАТР.DOC был создан в 2002 году несколькими драматургами. Это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Многие работы выполняются волонтерами, на добровольной основе. Большая часть спектаклей ТЕАТР.DOC - в жанре документального театра. Творческие группы театра создают спектакли на основе встреч с реальными людьми, на самые актуальные и своевременные темы окружающей действительности. Используются свидетельства реальных людей, техника verbatim, «глубокая импровизация», театральные игры и тренинги.

Псковскому зрителю ТЕАТР.DOC известен по спектаклю «9 месяцев/40 недель», показанному на псковской сцене в 2014 году.

Билеты на спектакль «Пушкин и деньги» можно приобрести в кассе театра и на сайте: http://pushfest.ru/events/169.