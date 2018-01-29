Сцена / Фестивали

Ведущие театральные критики и театроведы проведут лекции в Пскове

С 9 по 19 февраля у псковичей появится уникальная возможность стать слушателями ряда лекций от ведущих театральных критиков и театроведов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в программе Пушкинского театрального фестиваля образовательный блок стал уже традиционным.

Открывает серию лекций творческая встреча с художественным руководителем Электротеатра «Станиславский» Борисом Юханановым, которая состоится 9 февраля в 14.00.

Бориса Юхананова по праву называют одной из ключевых фигур современной российской сцены. Он не только ведущий режиссер театральной Москвы, но и философ, теоретик театра, а еще кинорежиссер, актер и поэт. О путях развития современного театра мэтр поведет разговор с псковскими ценителями искусства.

Главный редактор журнала «Театр» (Москва) Марина Давыдова расскажет, насколько Пушкин, Достоевский, Толстой и Горький востребованы на мировой сцене, что привлекает европейских режиссеров в русских пьесах, какие метаморфозы они претерпевают на чужбине, что такое «постдраматический театр» и насколько конфликтны его отношения с литературной и драматургической классикой. Лекция состоится 11 февраля в 21.00.

Лекция театроведа и музыковеда Дмитрия Ренанского «Русская оперная классика на современной сцене» состоится 12 февраля в 16.00. В фокусе обсуждения окажутся спектакли Дмитрия Чернякова, Льва Додина, Дэвида Паунтни, Грэма Вика, Юрия Александрова, Александра Галибина и других мастеров современной сцены.

Татьяна Джурова, кандидат искусствоведения, один из самых известных театральных критиков Петербурга, 14 февраля в 16.00 расскажет псковским театралам, на какие спектакли по русской классике последних лет стоит обратить внимание, кого и как нынче ставят и что при этом имеют в виду.

Главный редактор газеты «Экран и сцена», многоопытный и маститый отечественный театральный критик Екатерина Дмитриевская расскажет о роли и месте Пскова в истории российского театрального искусства, привлекая в качестве материала и исторические штудии, и личные зрительские впечатления. Лекция «Псков театральный» состоится 15 февраля в 17.00.

Лекция театроведа, педагога, заслуженного работника культуры РФ Татьяны Тихоновец «Пушкин и Эйзенштейн» расскажет псковичам об опыте великого кинорежиссера в исследовании пушкинской темы. Автор статьи «Пушкин и кино», нереализованного замысла фильма о Пушкине «Любовь поэта», Эйзенштейн кропотливо исследовал пушкинское наследие и использовал его как материал для работы со студентами. Лекция состоится 16 февраля в 16.00.

Завершит серию встреч видеопоказ спектакля «Капитанская дочка» из репертуара Челябинского молодежного театра (режиссера Тимур Насиров). Показ состоится 19 февраля в 19.00.

Записаться на встречи с мастерами можно на сайте http://pushfest.ru в разделе «Лекции». Вход свободный.