Сцена / Фестивали

Юлия Пересильд: Каштанка - это синдром, его не вылечить

31 января актриса и режиссер Юлия Пересильд встретилась со студентами Псковского областного колледжа искусств, актерского филиала РГИСИ, старшеклассниками псковских лицеев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча прошла на малой сцене Псковского драмтеатра.

Для начала актриса рассказала, почему ставит спектакль именно в Пскове, с артистами Псковского драмтеатра. «Это для меня и объяснимая, и необъяснимая история», - сказала она, добавив, что вместо работы над спектаклем в Пскове, могла «погламуриться по всем московским премиям», «смело спокойно рубить капусту», снимаясь в разных картинах, но ей захотелось приехать в Псков. Спектакль ставит безвозмездно.

«Мне бы хотелось, чтобы эта история привлекла вас, молодых, - сказала Юлия Пересильд. - Хотелось, чтобы в Псковском драмтеатре был спектакль, ориентированный на молодежь».

Она рассказала, что партнеры по сцене научили ее получать кайф и удовольствие от работы. «Я получаю здесь удовольствие», - призналась Ю. Пересильд.

Режиссер подчеркнула, что «Каштанка» - это чисто русская история. «В спектакле не будет кошечек и собачек, будет история про молодую девушку, которая попадает в мир, где из нее могут быстро сделать звезду, но она выбирает своих дворовых музыкантов. Каштанка - это синдром, это то, что не вылечить. Либо это есть, либо этого нет», - уверена Юлия Пересильд.

Напомним, премьера спектакля режиссера Юлии Пересильд сцене Псковского драмтеатра состоится 7 февраля. 8 февраля спектаклем откроется XXV Пушкинский театральный фестиваль.