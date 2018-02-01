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«Многоликую Россию» представят в рамках юбилейного Пушкинского театрального фестиваля

В рамках Пушкинского театрального фестиваля в выставочном зале Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, дом 7) откроется выставка «Многоликая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, проект представляет вниманию зрителей архивные фотографии Российской империи второй половины XIX - начала XX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.

На фотографиях запечатлены виды крупных городских центров Российской империи: Петербурга, Москвы, Новгорода, Архангельска, Ростова, а также аутентичная жизнь национальных окраин.

Работы известных мастеров фотографического искусства второй половины XIX века: Ивана Барщевского, ателье «Буассона и Эгглер», Максима Дмитриева, Дмитрия Ермакова, Вильяма Каррика, Альфреда Лоренса, графа Ивана Ностица, Якова Лейцингера - с исторической точностью и художественной выразительностью передают разнообразие жизненного уклада населения российского государства во второй половине XIX века.

Отличающийся жанровым разнообразием проект «Многоликая Россия» знакомит зрителя с уникальными фотоматериалами из собственной коллекции, которые позволяют соприкоснуться с историей и жизнью России XIX столетия.

Открытие выставки состоится 13 февраля в 17.00 и будет сопровождаться концертной программой от фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории.