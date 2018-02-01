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Порядка 13 тысяч школьников и студентов в Псковской области напишут Пушкинский диктант

Школьники и студенты Псковской области напишут Пушкинский диктант в четверг, 8 февраля, в День памяти великого русского поэта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, образовательная акция пройдет в регионе впервые в рамках 25-го Пушкинского театрального фестиваля.

В мероприятии примут участие ученики 7-х и 8-х классов всех областных общеобразовательных организаций, а также студенты и сотрудники факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета. Всего ожидается порядка 13 тысяч участников.

Начало диктанта назначено на 10.00. Школьники и студенты будут писать текст, составленный по материалам литературоведческой книги поэта, переводчика и журналиста Всеволода Рождественского «Читая Пушкина». Сначала участники диктанта просмотрят видеозапись, на которой диктант читает актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков. Затем работа в аудиториях продолжится под руководством преподавателей-филологов.

«В Псковской области есть давняя традиция регулярно делать молодым людям так называемые «пушкинские прививки»: через знакомство с великим поэтом, писателем, философом, его произведениями и великолепными пушкинскими местами не только воспитывать юных псковичей, но и побуждать их самих творить, экспериментировать, создавать новое. Пушкинский диктант является одной из форм таких «прививок», — рассказал начальник управления образования Псковской области Александр Седунов.

Он также добавил, что 8 февраля в рамках юбилейного фестиваля в Пушкинских Горах пройдет областной конкурс чтецов произведений Пушкина.