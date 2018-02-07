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Юбилейный 25-й Пушкинский театральный фестиваль открывается сегодня в Пскове

Сегодня, 8 февраля, состоится открытие юбилейного 25-го Пушкинского театрального фестиваля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в 18.00 в галерею «Цех» приглашают на открытие выставки театральных художников Стефании Граурогкайте, Ирины Цветковой, Алексея Порай-Кошица (Санкт-Петербург).

В 19.00 на большой сцене Псковского театра драмы состоится спектакль «Каштанка» по произведению Антона Чехова.

Его режиссером выступает Заслуженная артистка РФ, уроженка Пскова Юлия Пересильд. Как отметили в пресс-службе ТКД, самой Ю.Пересильд хочется, чтобы спектакль стал «местом интеллектуальной молодежной тусовки». По ее убеждению, А.Чехов - это автор, с творчеством которого обязаны познакомиться все.

Участниками театрального фестиваля станут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Перми, Кемерова, Омска, Минска и Таллина. На сцене будут представлены спектакли-номинанты премий «Золотая маска» и «Арлекин», а также другие работы деятелей современного российского театра. В программу вошли художественные выставки, презентации, мастер-классы, встречи с известными театральными деятелями, критиками, режиссерами.

Кроме того, сегодня в школах региона пройдет Пушкинский диктант.

Его участниками станут учащиеся 7 и 8 классов всех общеобразовательных учреждений региона. Начнется диктант в 10.00. Его текст будет читать актер Псковского драмтеатра, заслуженный артист России Сергей Попков.

Также учащиеся всех образовательных учреждений смогут принять участие в конкурсе чтецов. Лучших школьников наградят на закрытии фестиваля.

Кроме того, планируется провести Пушкинский бал-реконструкцию, а в рамках «Ленфильм-клуба» - ретроспективный показ фильмов на пушкинскую тематику.