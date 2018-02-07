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Сцена / Фестивали

XXV Пушкинский театральный фестиваль официально открыт

08.02.2018 19:27|ПсковКомментариев: 17

В Псковском драмтеатре официально открыт XXV Пушкинский театральный фестиваль. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на большой сцене театра проходит премьера спектакля «Каштанка» по произведению Антона Чехова режиссера Юлии Пересильд.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, открывая фестиваль, поздравила зрителей с тем, «что у нас есть уникальная возможность стать участниками такого интересного и важнейшего события в жизни Псковской области», поблагодарила всех, кто создавал фестиваль, кто все 25 лет поддерживает его традиции. Также она передала приветствия и добрые пожелания от врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который поддержал фестиваль.

Затем Вера Емельянова зачитала приветствие от Министерства культуры РФ, в котором подчеркивалось, что фестиваль из года в год поддерживает высокую планку.

Гендиректор ТКД Дмитрий Месхиев поблагодарил госкомитет Псковской области по культуре и Веру Емельянову за помощь в организации фестиваля и зачитал приветствие от председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина, в котором были выражены слова благодарности людям, придумавшим фестиваль.

«Мы постарались в этот юбилейный фестиваль сделать максимально разнообразной палитру спектаклей и лекций. Мы постарались собрать лучшее, постарались сделать так, чтобы это были совсем разные театры, совсем разные режиссеры. Мы старались учесть вкусы самых разных зрителей», - сказал Дмитрий Месхиев.

Приглашая на сцену режиссера «Каштанки», он вспомнил, как Юлия Пересильд пришла к нему на пробы. Одним из факторов того, что он ее взял, по его словам, было то, что она из Пскова. «Начал учить ее жизни и работе. Ее ждал ад. - признался режиссер. «Я очень рад, что когда-то в Детском парке мы с Юлей обсуждали эту постановку. Теперь мы ей открываем этот фестиваль», - заключил он.

«Мне и волнительно и радостно стоять на этой сцене и открывать фестиваль», - сказала в свою очередь Юлия Пересильд и зачитала стихотворение-пожелание для всех зрителей.

Самой Юлии Пересильд, по ее признанию, хочется, чтобы этот спектакль стал «местом интеллектуальной молодежной тусовки». По ее убеждению, Антон Чехов - это автор, с творчеством которого обязаны познакомиться все. Режиссер уверена, что это «чисто русская история», каждый найдет в ней что-то свое, потому что «все мы немного Каштанки».

Добавим, участниками театрального фестиваля станут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Перми, Кемерова, Омска, Минска и Таллина. На сцене будут представлены спектакли-номинанты премий «Золотая маска» и «Арлекин», а также другие работы деятелей современного российского театра. В программу вошли художественные выставки, презентации, мастер-классы, встречи с известными театральными деятелями, критиками, режиссерами.

В этом году фестиваль продлится с 8 по 19 февраля. По сложившейся уже традиции закроет фестиваль спектакль «Живи и помни» Санкт-Петербургского театра «Мастерская».

Теги: #Пушкинский фестиваль #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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