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Псковский драмтеатр в этом году отправится на «Большие гастроли»

Псковский драмтеатр в этом году примет участие в программе «Большие гастроли» и отправится на гастроли. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в рамках пресс-подхода 9 февраля сообщил заместитель генерального директора Федерального центра гастрольной деятельности министерства культуры РФ Владимир Черкасов.

По программе «Большие гастроли» в этом году в Псков на XXV Пушкинский театральной фестиваль приехал Государственный Театр Наций. Будет ли проект продолжен для Пскова в будущем, вопрос пока открытый, добавил Владимир Черкасов.

Несколько миллионов рублей, добавил он, стоит привезти в Псков Театр Наций. 20% - средства региона, остальное - федерального центра. Все, что театр зарабатывает, он оставляет себе.

«В этом году мы попытались охватить 85 регионов, почти все регионы России. Многие регионы просят привезти несколько театров», - сказал Владимир Черкасов, добавив, что средств на реализацию всех планов недостаточно.

Заместитель генерального директора Федерального центра гастрольной деятельности министерства культуры РФ добавил, что Псковский драмтеатр в этом году непременно отправится на гастроли в регионы. Куда - пока открытый вопрос, программа прорабатывается.

Владимир Черкасов предложил Пскову на будущее подумать над тем, чтобы пригласить в следующем году иностранный театр.