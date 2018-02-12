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В рамках Пушкинского театрального фестиваля сегодня будет показан спектакль «Месяц в деревне» и прочитана лекция «Русская оперная классики на современной сцене»

В понедельник, 12 февраля, в рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля будет показан спектакль «Месяц в деревне». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, начало спектакля в 19.00.

В спектакле два любовных треугольника. Первый - богатая помещица Наталья Петровна, ее воспитанница Вера и молодой учитель Беляев. Второй - друг семьи и давний поклонник хозяйки имения Ракитин, Наталья Петровна и Беляев. Впрочем, если учесть, что существует еще и супруг Натальи Петровны, то речь идет уже о любовных четырехугольниках. Причудливое сплетение сложных отношений мужчин и женщин, их борьба друг с другом, с самими собой и друг за друга составляют основу спектакля художественного руководителя «Театра-Театра» Бориса Мильграма.

Как отметили в театре, тут царит красота: волшебной музыкой звучат кружева тургеневского текста, контрапунктом - красивые фортепианные фантазии Баха, а еще - декорация в виде диковинной оранжереи и красавица актриса Анна Сырчикова в ослепительных туалетах. Режиссер Мильграм от души играет «в красивое» и одновременно - мягко, чуть заметно - иронизирует. А чем ближе к развязке - тем настойчивей страсти, обуревающие героев, и так трудно сохранять спокойное благородство черт.

Спектакль номинирован на соискание Национальной театральной премии России «Золотая маска» по итогам театрального сезона 2016-2017 годов: номинации «Лучший драматический спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера» (Борис Мильграм), «Лучшая женская роль» (Анна Сырчикова), «Лучшая мужская роль» (Александр Гончарук). Ограничения 12+

Кроме того, сегодня в медиахолле Театрально-концертной дирекции будет прочитана лекция Дмитрия Ренанского (Санкт-Петербург) «Русская оперная классики на современной сцене». В фокусе лекции Дмитрия Ренанского окажутся спектакли Дмитрия Чернякова, Льва Додина, Дэвида Паунтни, Грэма Вика, Юрия Александрова, Александра Галибина и других мастеров современной сцены. Любителям музыкального театра имя Дмитрия Ренанского хорошо известно: сочетая квалификации театроведа и музыковеда, Ренанский давно и прочно завоевал место одного из главных российских экспертов в области музыкального театра. Начало в 16.00. Ограничения 12+