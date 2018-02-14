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Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» о Пушкинском фестивале

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). В программе «Дело Луначарского» - одна из ключевых фигур сегодняшнего российского театрального процесса Олег Лоевский, театральный режиссер Дмитрий Волкострелов и арт-директор Пушкинского театрального фестиваля в Пскове Андрей Пронин.

«Этих людей можно слушать сутками! Можно просто молчать и слушать увлекательные истории, о театрах, об артистах, о режиссерах, о фестивалях, об искусстве, о старинном оружии, о православии, о рок-н-ролле», - отметил в анонсе к передаче ведущий Дмитрий Волхонов.

Телефон прямого эфира 56-73-72.