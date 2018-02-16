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В Пскове открывается театральная лаборатория Олега Лоевского

17 и 18 февраля в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина будет работать театральная лаборатория Олега Лоевского - известного театрального критика, продюсера, организатора ряда театральных проектов и фестивалей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, лаборатории молодой режиссуры под руководством Олега Лоевского проходят уже больше 10 лет в разных театрах страны. Итогом творческого эксперимента и поиска, в рамках юбилейного Пушкинского театрального фестиваля, станут эскизы постановок: «Жанна», «Ба», «Как Зоя гусей кормила», «Академия смеха», «Гробница малыша Тутанхамона».

Молодые режиссеры лаборатории - Михаил Заец, Надя Кубайлат, Елизавета Бондарь, Андрей Шляпин и Владимир Смирнов - задействуют в своих эскизах ведущих псковских артистов.

В эскизе «Как Зоя гусей кормила» примет участие специально приглашенный гость - актер петербургского Театра на Литейном Роман Агеев. Всенародную популярность Агееву принесли роли в фильме Сергея Бодрова-младшего «Сестры», в «Гибели империи» Владимира Хотиненко, сериале «Бандитский Петербург» и других картинах. Роман Агеев также известен как один из ведущих артистов петербургской театральной сцены.

Цена билета на один эскиз - всего 200 рублей.

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