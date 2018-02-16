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«Мертвые души» покажут сегодня в Псковском драмтеатре в рамках Пушкинского фестиваля

17 февраля на большой сцене Псковского драмтеатра в рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля Лесосибирский городской театр «Поиск» (Красноярский край) покажет спектакль «Мертвые души». Первый показ состоялся в пятницу, 16 февраля. Инсценировка и постановка - Олег Липовецкий.

В своем романе-поэме «Мертвые души» Гоголь рассказывает об одном городке, который писатель называет NN, куда, нарушая спокойную и размеренную жизнь жителей, приезжает некий господин Чичиков. Его цель более чем странна - покупка мертвых душ крепостных. Чичиков знакомится со всеми чиновниками города, с уездными помещиками, всех очаровывает. Но проницательность Чичикова подвела его в тот момент, когда он завел знакомство с местным гулякой и сплетником Ноздревым...

Режиссер Олег Липовецкий, автор более тридцати спектаклей в разных городах России, лауреат премии главы Республики Карелия, петербургского фестиваля «Рождественский парад», театральных премий Карелии и Башкортостана, худрук авторитетного драматургического конкурса «Ремарка», не стал ставить многофигурный спектакль, а доверил все многочисленные гоголевские роли трем замечательным артистам «Поиска» Виктору Чарикову, Максиму Потапченко и Олегу Ермолаеву (Олег - еще и директор театра). Получилась комедия масок с заостренным актерским существованием, разудалым, почти балаганным юмором, свободной, кипучей театральностью.

Небольшой, но живой и талантливый сибирский театр «Поиск» в последние годы в театральной России в моде. С большим успехом они показали свой спектакль «Малые деньги» в Москве в рамках программы «Маска Плюс», а затем на фестивалях в Тобольске и Магадане. Сейчас со спектаклем «Лесосибирск-Лойс» номинированы на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Эксперимент».

Спектакль «Мертвые души» поставлен в рамках федерального проекта «Театры малых городов» партии «Единая Россия». Премьера состоялась всего несколько месяцев назад, и псковичи станут одними из первых зрителей этих «Мертвых душ».