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Сцена / Фестивали

В Пскове сегодня завершается XXV Пушкинский театральный фестиваль

19.02.2018 10:34|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 19 февраля, в Пскове завершается XXV Пушкинский театральный фестиваль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, на большой сцене Псковского драмтеатра в 19.00 Санкт-Петербургский театр «Мастерская» покажет спектакль «Живи и помни» - сценический вариант повести Валентина Распутина.

Повесть Валентина Распутина «Живи и помни» - одна из самых страшных советских книг о войне, давно ставшая классикой.

Прозу Распутина лауреат Государственной премии России и премии Станиславского Григорий Козлов, хорошо знакомый и любимый в Пскове, ставит как поэму, как песню, как русский плач. История любви сплетается с историей народа, вырастает из нее и в нее же возвращается - как вырастают на сцене из общего хора и возвращаются в хор персонажи распутинской повести, жители одной деревни, мужики и бабы, сберегшие и погубившие Настену, ждавшие и погубившие Андрея. «Живи и помни» - это сюита любви и смерти, надежды и отчаяния. Исполнительница главной роли Арина Лыкова росла в Пскове, и для нее участие в Пушкинском фестивале будет встречей с родным городом.

Спектакль поставлен на средства гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. За исполнение ролей в спектакле «Живи и помни» Арина Лыкова и Константин Гришанов номинированы на соискание Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».

Кроме того, сегодня в медиа-холле состоится видеопоказ спектакля «Капитанская дочка» из репертуара Челябинского молодежного театра. Режиссер Тимур Насиров. Вход свободный.

Теги: #Пушкинский фестиваль #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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