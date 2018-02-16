Итоги XXV Пушкинского театрального фестиваля станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В понедельник, 19 февраля, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, на которой мы подведем итоги XXV Пушкинского театрального фестиваля.
В Пскове завершается XXV Пушкинский театральный фестиваль. Каковы его итоги? Чем он отличался от предыдущих фестивалей? Как формировалась его программа? Все ли понравилось зрителям, театральным критикам и самим организатором? Что удалось, а что станет поводом для работы над ошибками?
Об этом мы попросим рассказать наших спикеров:
• генерального директора Театрально-концертной дирекции Месхиева Дмитрия Дмитриевича
• директора Пушкинского театрального фестиваля Николаеву Марину Филипповну
• арт-директора Пушкинского театрального фестиваля Пронина Андрея Львовича
Дата проведения: 19 февраля. Начало в 15:00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
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