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Дмитрий Месхиев поблагодарил команду, которая сделала XXV Пушкинский театральный фестиваль

Директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев поблагодарил команду, которая сделала XXV Пушкинский театральный фестиваль. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 19 февраля, перед началом спектакля «Живи и помни» Дмитрий Месхиев подчеркнул, что «входит в добрую традицию закрывать Пушкинский театральный фестиваль спектаклями театра "Мастерская"».

«Я надеюсь, что мы не обманули ожидания зрителя. Надеюсь, что фестиваль вам понравился. Мы видели живой интерес публики», - отметил руководитель ТКД, поблагодарив всю команду, которая делала фестиваль, а также его участников, гостей и всех работников театра.

Худрук театра «Мастерская», режиссер Григорий Козлов сказал «спасибо» фестивалю и его зрителям. «У нас практически премьера - мы играем на зал в 80 человек, а сейчас на большой сцене у нас экзамен», - пояснил он.

Напомним, сегодня, 19 февраля, XXV Пушкинский театральный фестиваль завершается спектаклем Санкт-Петербургского театра «Мастерская» «Живи и помни». Это сценический вариант повести Валентина Распутина.