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Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с дирижером Николаем Хондзинским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодня ведущий Дмитрий Волхонов пригласил в студию именитого московского дирижера Николая Хондзинского.

Разговор будет посвящен 44-му Фестивалю русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, который пройдет с 20 по 22 апреля в Пскове. Напомним, Николай Хондзинский вместе с Псковским симфоническим оркестром примет участие в его открытии.

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72.