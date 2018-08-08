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Сюрприз ждет гостей первого дня фестиваля «Воздух джаз» в Пскове

08.08.2018 12:08|ПсковКомментариев: 2
13, 14 и 15 сентября впервые в Пскове пройдет фестиваль «Воздух джаз». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-слжубе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в первый фестивальный день зрителей ждет сюрприз  - на базе Псковской областной филармонии появился новый музыкальный коллектив -  Эстрадно-джазовый оркестр.
 

Идея создания молодого оркестра принадлежит пяти известным псковским джазистам, солистам: Василисе Паринкиной, Аркадию Галковскому, Сергею Матвееву, Владиславу Плотникову и Федору Кондрашину, а возглавил коллектив Юрий Лепилин. Всего оркестр насчитывает 22 музыканта: это не только артисты Псковского симфонического оркестра, но и лучшие джазмены города. «Большой по меркам джаза состав, но опытные музыканты, уверены, что это будет отличный синтез классики и джаза», - отметили в ТКД.

Центральным событием концерта 13 сентября станет выступление ансамбля Алексея Черемизова и солистка Шолы Адизы-Фаррар. Алексей Черемизов – пианист, который начал свою деятельность в джаз-клубе «Квадрат». Он добился признания, играя в различных коллективах, квинтете «Акустик-Бэнд» Ивана Васильева, аккомпанировал Ольге Пономаревой, участвовал во многих джазовых фестивалях. Сейчас он выступает в составе трио в Джаз-Филармоник Холле в Санкт-Петербурге и весьма востребован, так как зарекомендовал себя как грамотный партнер и аккомпаниатор.

Яркий, глубокий и эмоциональный голос певицы Шолы Адизы-Фаррар, никого не оставит равнодушным. Ее считают восходящей звездой джаза. Шола выступает по всему миру, давая концерты в Америке, Африки, Азии и Европы. Поистине, гражданин мира - так можно сказать об этой солистке, чьи корни из Ямайки, а пение - слияние чувственности музыки соул и свежести карибского регги.

Билеты на «Воздух джаз» уже в продаже. Вы можете узнать о фестивале на сайте jazzairpskov.com.
Источник: Псковская Лента Новостей
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