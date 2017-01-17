Режиссер псковской «Пиковой дамы»: Мы не делаем ультрамодный спектакль

Юрий Печенежский отметил, что для него эта пьеса оказалась не так сложна, потому что он постарался искать в ней что-то человеческое, что-то близкое к нам. «Это спектакль о сломанной судьбе и сумасшествии. Мы не делаем ультрамодный спектакль. Мистика в самих событиях. Мы не гонимся за какими-то спецэффектами внешними. Мы пытались покопаться в чем-то человечном. Главное - чтобы это было понятно сегодняшним зрителям. Мне кажется, мы очень просты», - подчеркнул режиссер.

«Я не боюсь быть непонятным. Просто у меня в крови отторжение к непонятным вещам на сцене. Я этим не живу», - добавил Юрий Печенежский.

Отметим, что Псковский драмтеатр обращается к «Пиковой даме» впервые.

Напомним, 4 и 6 февраля в 19.00 на малой сцене Псковского академического театра имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Пиковая дама».

Постановка создана в жанре драматической мистификации. «Пиковая дама» Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание.

В роли графини – заслуженная артистка России Мирра Горская, которая в труппе театра с 1949 года. В этом году она отметит свое 90-летие.

Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер, обрусевший немец Герман, ведет скромную жизнь и копит состояние, он даже не берет в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Но тут его приятель Томский рассказывает увлекательную историю о том, как его бабушка-графиня крупно проигралась, но, благодаря секрету трех карт, некогда подсказанному ей Сен-Жерменом, смогла отыграться. Германом овладевает навязчивая идея, он жаждет узнать заветную тайну старой графини любым путем. Однако вместо желанного успеха он теряет не только свое благополучие, но и здравый ум.

Режиссер - Юрий Печенежский (Москва). Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут. Для аудитории старше 12-ти лет.

Постановка «Пиковая дама» - это спектакль о сломанной судьбе и сумасшествии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 января сообщил режиссер Юрий Печенежский.