Матерый джазовый волк или поэт джаза - в Пскове выступит именитый музыкант Джон Дэвис

15 февраля Псков посетит интернациональный джазовый коллектив с мировым именем Jon Davis Trio. В составе команды - нью-йоркский пианист Джон Дэвис и два московских музыканта - контрабасист Григорий Зайцев и барабанщик Игорь Игнатов. Трио имеет давнюю историю, о которой Псковской Ленте Новостей рассказал один из создателей джазбэнда Григорий Зайцев.

- У вашего коллектива интересная, необычная история?

- Джазовое трио - это достаточно классический состав. В данном случае мы самое обычное трио. Неординарность коллективу добавляет человеческий фактор. Во-первых, мы с разных континентов. Во-вторых, мы познакомились много-много лет назад, в 2000 году. Не в Америке и не в России, а где-то посередине - в Турции, то есть на нейтральной территории. В то время я и барабанщик Игорь Игнатов находились в Стамбуле по приглашению турецкого джаз-клуб Kerem Görsev Jazz Club, который был известен по всему миру. Мы работали там на протяжении полутора месяцев - каждую неделю выступали с разными солистами из разных городов и стран мира. В одной из таких программ нам посчастливилось познакомиться с Джоном Дэвисом, мы остались под глубоким впечатлением от его игры. Когда он перечислил нам имена тех, с кем он играл или записывался, мы поняли, что перед нам стоит человечище, матерый джазовый волк, с которым играли музыканты с мировым именем. Он играл с элитой джазового мира. Джон Дэвис - талантливый, продвинутый, я бы даже сказал, высокий музыкант. Настоящий художник и настоящий поэт джаза. Нам удалось с ним познакомиться и поработать, как и с другими звездами мировой величины. В моей жизни это был архиважный опыт, который направил мою жизнь определенным образом.

- То есть вы вместе отыграли неделю, а потом на 17 лет расстались?

- Да, на его место потом приехал другой музыкант, уже даже и не помню кто. Но игра Джона Дэвиса запала мне в душу до такой степени, что я уже тогда подумал: «Вот бы привезти этого человека в Россию, вот бы с ним поиграть, показать его российской публике, проехаться по городам России...» Но тогда мне было всего 26 лет, я не был готов личностно, чтобы привезти в нашу страну такого музыканта. Кроме того, тогда интернет был не так развит, сейчас связаться гораздо проще. Зато сейчас есть другая проблема - всемирный кризис, который мешает всем и вся, ничего не созидает, только все разрушает. В пику этому кризису, на злобу дня я и решил назвать всю программу «Джаз объединяет континенты», потому что должна быть какая-то сила, которая будет нивелировать всю эту политическую игру. Я не претендую на то, чтобы включиться в эту игру. Напротив, я даже аполитичный человек. Но, когда я предложил Джону это название, он меня сразу же поддержал. Несмотря на то, что он коренной житель Америки, родился и вырос в Нью-Йорке, он прекрасно понимает все причинно-следственные связи. Вообще, он уникальный человек по многим критериям, в том числе, и по отношению к быту, к еде. Он не банальный американец, совсем не похож на других своих соотечественников.

- И чем же он от них так сильно отличается?

- Его не интересуют вещи, деньги. Он говорит, что дорожит только двумя вещами - временем и здоровьем. Все остальное, уверен он, неважно. Он, например, живет в центре Нью-Йорка в маленькой квартирке, не стремится к благополучию в американском смысле этого слова. Его заботит совершенно другое - время и здоровье.

- Вас ждет большой гастрольный тур. Сколько городов и концертов?

- Пока в планах 17 городов и 20 концертов. Возможно, получится охватить еще один город. До сих пор одно число в нашем туре свободно - как ни странно, 23 февраля. Праздничный день, но ни одна филармония не берет на этот день джазовый концерт. У всех проходят тематические концерты. Тем не менее, мы надеемся, что нас могут пригласить еще Сочи или Крым. Хотя я на это и не рассчитываю.

- Как готовились к этому туру?

- На подготовку к туру у нас будет всего одна репетиция, когда прилетит Джон. Это будет 14 февраля, а после репетиция мы, наверное, поедем сразу к вам, в Псков.

- Получается, Псков открывает ваш гастрольный тур?

- Да, именно так. Я никогда не был в Пскове, хотя проехал много городов и стран. Надеюсь, что это будет интересно, хорошо, полезно. Надеюсь, что публика встретит достойно.

- Расскажите про программу предстоящего концерта в Пскове.

- Каждый из нас отдельно продумывает этот вопрос. Джон, наверняка, наметил что-то сыграть, как и я. Будет авторская музыка Джона Дэвиса и несколько «золотых хитов» джаза. Людям всегда приятно услышать что-то знакомое. Это всегда воспринимается очень хорошо. Хотя и музыку Джона, современную, достаточно гротескную, непростую, люди воспринимают очень хорошо, аплодируют стоя. Российский слушатель какой-то особенный. С таким теплом и с такой открытой душой все воспринимает...

- Ждать ли нам каких-то сюрпризов?

- Конечно. Мы собираемся слегка затронуть тематику песен советского периода. Какие это будут песни, пусть пока останется секретом.

- В Пскове к вам примкнет вокалистка из Петербурга?

- Да, Кристина Ковалева. Очень хорошая девочка, уверен, у нее большое будущее. Она станет гвоздем программы. В туре 2016 года у нас было много солистов, но из всего этого многообразия, по моему мнению и мнению Джона, интересно и достойно можно работать только с Кристиной. Поэтому эта вокалистка в нашем коллективе неслучайна. Если бы не она, то я бы никого не стал брать, мы бы работали только инструментальным трио.

- У коллектива это будет уже второй гастрольный тур?

- Да, первый прошел в 2016 году. Когда мне удалось пригласить Джона, я был настолько рад, что решил записать с ним совместный альбом. 12 апреля за пять часов мы записали весь материал. Это говорит о высоком профессионализме музыкантов. По итогам выбрали семь треков, которые вошли в альбом.

- Альбом этот можно будет приобрести на концерте в Пскове?

- Обязательно. Буквально сегодня начинается его тиражирование. Обложка альбома на двух языках. Джон написал сопроводительное слово. Мне так понравилось, что я просто не имел права его не разместить там. На двух языках - английском и русском.

- Планы на дальнейшее сотрудничество у вас есть?

- Планы - это то, что греет мою душу. Я надеюсь, что это не последний наш тур. Вижу, что и Джон тоже на это рассчитывает. Он надеется, что еще будет приезжать в Россию. Ему вообще здесь нравится. Когда он приезжал к нам в последний раз, мне было отрадно узнать, что его корни происходят из Одессы. Правда, по-русски Джон знает только «да», «нет» и «спасибо».

Беседовала Светлана Аванесова

Добавим, Джон Дэвис на сцене уже более тридцати лет. В историю джаза он вошел прежде всего, как участник единственного фортепианного трио, в котором играл великий бас-гитарист Джако Пасториус. В середине 1980-х команда гастролировала по Европе. Дэвис играл в квартете саксофониста Джона Хэнди и ансамблях других джазовых звезд в Сан-Франциско, куда переехал из своего родного Нью-Йорка в начале 80-х.

Григорий Зайцев - джазовый контрабасист, бас-гитарист, трубач, аранжировщик и бэндлидер. За его плечами уже более двадцати лет музыкального опыта. Зайцев выступал на фестивалях в Бельгии, Китае, США, Польше. Участник ансамблей Анатолия Кролла, Якова Окуня, Олега Бутмана, Сергея Чернышова. Среди тех, с кем Григорий гастролировал и записывался, - Стив Турре, Уэйн Эскоффери, Дебора Браун, Стаффорд Хантер, Алекс Сипягин, Михаил Цыганов, Роберт Анчиполовский и многие другие.

Карьера Игоря Игнатова началась в конце 90-х. Игорь играл в ансамблях гитариста Алексея Кузнецова, саксофониста Олега Киреева, пианистов Льва Кушнира и Евгения Гречищева, записал с прославленным джазовым аккордеонистом Владимиром Данилиным альбом «Get Happy».

официальном сайте. Цена билета - от 500 рублей. Начало концерта в 19.00. Билеты можно приобрести в кассе филармонии и на. Цена билета - от 500 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей