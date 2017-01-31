Интригующая темнота и варварские методы - в Псков едет фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр»

11 февраля в медиа-холле Театрально-конце ртной дирекции пройдет фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр». О том, что это будет, Псковской Ленте Новостей рассказала идейный вдохновитель фестиваля, автор студии «Десна» Евгения Ставицкая.

- Евгения, расскажите про фестиваль «Диазавр», про историю его создания. - Фестиваль «Диазавр» проходит в пятый раз, открылся он осенью в Петербурге. В этом году проекту пять лет, поэтому мы решили объявить так называемую «Диазавриаду» - сессии выездов в разные города России. Фестиваль родился в 2012 году как проект единомышленников , любителей и создателей самодельных диафильмов. Сама идея родилась у меня еще тогда, когда я жила в городе Орел. Там был неформальный клуб, просто в гараже, и каждое воскресенье, если не было других мероприятий, мы устраивали диапоказы. Кто-то из участников предложил: «А давайте нарисуем диафильмы сами!» Вышло так, что эти рисованные диафильмы после первой же пробы оставили всех под таким впечатлением, что мы начали заниматься этим каждый день. Уже не несли для просмотра советские диафильмы, хотя мы все их очень любим, а все делали свои. Так родились техники создания диафильмов, отчасти варварские, но трогательно художественные: мы царапали на обычной фотопленке, мы рисовали маркером, кто-то пробовал тушь, акриловые краски, витражные краски. В общем, в расход шло все, что было под руками, потому что в кругу друзей было много художников. Хотя практика показала, что трогательность диафильма, впечатления, которые он вызывает, никак не зависят от уровня его художественного исполнения. Иногда сильно трогает, когда человек что-то рассказывает, иногда ты ничего не понимаешь в этих рисунках, но сама история завораживает. Поэтому почти всегда наши диапоказы мы сопровождали музыкой, включали какие-то звуковые подложки. Картинка, история и сам рассказчик - вот три главные составляющие такого показа. Позже уже в Питере я стала проводить подобные показы. Кого-то это смешило, кто-то - трогало. В какой-то момент мы решили провести масштабное мероприятие, назвали его фестивалем. В этом есть определенная ирония, потому что фестивали, как правило, проводятся в популярных видах искусств, - музыка, поэзия, кино. Претендовать на то, что в каких-то городах найдется масса людей, которые будут вместе с нами рисовать самодельные диафильмы, было бы наивно. - А вы учите заинтересованных людей создавать такие диафильмы? - Да, иногда мы не только показываем свои диафильмы, но и устраиваем мастер-классы. Правда, я не могу сказать, что мне это очень нравится. Просто на этапе, когда человек очень хочет это сделать, лучше ему даже не подсказывать. Порой рождаются такие невероятные техники, о которых даже нельзя было бы подумать. Конечно, очень хороший материал - это диапленка, но вместо нее можно использовать все, что угодно. Люди делают диафильмы из канцелярских файлов, прозрачных папок, склеивают полосочки бумаги, рисуют на них или печатают на принтере, царапают на кинопленке, и получаются диафильмы. В общем, это немного варварское такое действие (улыбается). - Ваши зрители - что это за люди? - Нельзя сказать, что у нас очень широкая публика, но при этом всегда среди наших зрителей есть как художники и музыканты, так и люди, не имеющие к искусству особого отношения. Есть взрослые, есть дети. Люди, которые помнят диафильмы из детства, или те, которые вообще не знают, что это такое. Иногда даже называют это мультиками. Встречающая нас сторона порой спрашивает, это детское мероприятие или взрослое? Мне не очень нравится это деление, потому что наш фестиваль отчасти для взрослых, отчасти для детей. Мы не делаем диафильмы специально для детей, только те, которые нам самим интересны. Но при этом нет никого ограничения для того, чтобы не показывать их детям. Они смотрят диафильмы вместе со взрослыми. Каждый понимает их по-своему. Думаю, это отличный формат. - Сколько в вашей копилке таких диафильмов? - Я не считала, но много. Лично в моей копилке, думаю, порядка 70 фильмов. А за время «Диазавра» разными людьми в разных городах было создано не менее 200. - А что за темы? - Самые разные темы. Кто-то создает сюжет диафильма по русским философам, а кто-то - про Колобка. То есть темы самые разные. Это то, о чем может рассказать человек. Практически никогда темы мы не контролируем, хотя в целом у фестиваля и бывает единая тема. Просто кто-то на нее ориентируется, а кто-то - нет. Это не так важно. - Сколько городов вы уже объехали и сколько еще в планах? - В этом сезоне уже были в Вологде, Нижнем Новгороде, Казани. Сейчас собираемся в Псков. Но еще мы не доехали до Москвы, может быть, до лета мы туда доберемся. Кроме того, мне хочется доехать до моего родного города Орла с «Диазавром». - Что ждет псковичей на встрече с вами 11 февраля? - Псковичей ждет показ диафильмов, хорошая музыка и, конечно же, волнующая и интригующая темнота зала, как в детстве. - Мастер-класс проводить будете? - Нет, в планах этого нет. Мастер-класс - это отдельный формат, который требует отдельной подготовки, отдельного времени. Если устраивать полноценный показ и мастер-класс, то люди, конечно, устанут. Хотя, если в конце встречи люди захотят что-то узнать, мы, конечно, все коротко объясним и покажем. - В Пскове будете впервые? - Да, впервые. Ждем с предвкушением знакомства с вашим городом. Беседовала Светлана Аванесова Добавим, начало фестиваля в 19.00. Вход свободный. Встреча пройдет в рамках проекта «Ветка», который предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам , ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города. Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: апарт-отелю «Камелот», гастрономическом у бару Mojo gastrobar, кафе «Моя Италия», а также транспортной компании «Меридиан».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей