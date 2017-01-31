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Интригующая темнота и варварские методы - в Псков едет фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр»
11 февраля в медиа-холле Театрально-конце
- Евгения, расскажите про фестиваль «Диазавр», про историю его создания.
- Фестиваль «Диазавр» проходит в пятый раз, открылся он осенью в Петербурге. В этом году проекту пять лет, поэтому мы решили объявить так называемую «Диазавриаду» - сессии выездов в разные города России.
Фестиваль родился в 2012 году как проект единомышленников
Позже уже в Питере я стала проводить подобные показы. Кого-то это смешило, кто-то - трогало. В какой-то момент мы решили провести масштабное мероприятие, назвали его фестивалем. В этом есть определенная ирония, потому что фестивали, как правило, проводятся в популярных видах искусств, - музыка, поэзия, кино. Претендовать на то, что в каких-то городах найдется масса людей, которые будут вместе с нами рисовать самодельные диафильмы, было бы наивно.
- А вы учите заинтересованных людей создавать такие диафильмы?
- Да, иногда мы не только показываем свои диафильмы, но и устраиваем мастер-классы. Правда, я не могу сказать, что мне это очень нравится. Просто на этапе, когда человек очень хочет это сделать, лучше ему даже не подсказывать. Порой рождаются такие невероятные техники, о которых даже нельзя было бы подумать. Конечно, очень хороший материал - это диапленка, но вместо нее можно использовать все, что угодно. Люди делают диафильмы из канцелярских файлов, прозрачных папок, склеивают полосочки бумаги, рисуют на них или печатают на принтере, царапают на кинопленке, и получаются диафильмы. В общем, это немного варварское такое действие (улыбается).
- Ваши зрители - что это за люди?
- Нельзя сказать, что у нас очень широкая публика, но при этом всегда среди наших зрителей есть как художники и музыканты, так и люди, не имеющие к искусству особого отношения. Есть взрослые, есть дети. Люди, которые помнят диафильмы из детства, или те, которые вообще не знают, что это такое. Иногда даже называют это мультиками. Встречающая нас сторона порой спрашивает, это детское мероприятие или взрослое? Мне не очень нравится это деление, потому что наш фестиваль отчасти для взрослых, отчасти для детей. Мы не делаем диафильмы специально для детей, только те, которые нам самим интересны. Но при этом нет никого ограничения для того, чтобы не показывать их детям. Они смотрят диафильмы вместе со взрослыми. Каждый понимает их по-своему. Думаю, это отличный формат.
- Сколько в вашей копилке таких диафильмов?
- Я не считала, но много. Лично в моей копилке, думаю, порядка 70 фильмов. А за время «Диазавра» разными людьми в разных городах было создано не менее 200.
- А что за темы?
- Самые разные темы. Кто-то создает сюжет диафильма по русским философам, а кто-то - про Колобка. То есть темы самые разные. Это то, о чем может рассказать человек. Практически никогда темы мы не контролируем, хотя в целом у фестиваля и бывает единая тема. Просто кто-то на нее ориентируется, а кто-то - нет. Это не так важно.
- Сколько городов вы уже объехали и сколько еще в планах?
- В этом сезоне уже были в Вологде, Нижнем Новгороде, Казани. Сейчас собираемся в Псков. Но еще мы не доехали до Москвы, может быть, до лета мы туда доберемся. Кроме того, мне хочется доехать до моего родного города Орла с «Диазавром».
- Что ждет псковичей на встрече с вами 11 февраля?
- Псковичей ждет показ диафильмов, хорошая музыка и, конечно же, волнующая и интригующая темнота зала, как в детстве.
- Мастер-класс проводить будете?
- Нет, в планах этого нет. Мастер-класс - это отдельный формат, который требует отдельной подготовки, отдельного времени. Если устраивать полноценный показ и мастер-класс, то люди, конечно, устанут. Хотя, если в конце встречи люди захотят что-то узнать, мы, конечно, все коротко объясним и покажем.
- В Пскове будете впервые?
- Да, впервые. Ждем с предвкушением знакомства с вашим городом.
Беседовала Светлана Аванесова
Добавим, начало фестиваля в 19.00. Вход свободный. Встреча пройдет в рамках проекта «Ветка», который предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам
Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.
- Евгения, расскажите про фестиваль «Диазавр», про историю его создания.
- Фестиваль «Диазавр» проходит в пятый раз, открылся он осенью в Петербурге. В этом году проекту пять лет, поэтому мы решили объявить так называемую «Диазавриаду» - сессии выездов в разные города России.
Фестиваль родился в 2012 году как проект единомышленников
Позже уже в Питере я стала проводить подобные показы. Кого-то это смешило, кто-то - трогало. В какой-то момент мы решили провести масштабное мероприятие, назвали его фестивалем. В этом есть определенная ирония, потому что фестивали, как правило, проводятся в популярных видах искусств, - музыка, поэзия, кино. Претендовать на то, что в каких-то городах найдется масса людей, которые будут вместе с нами рисовать самодельные диафильмы, было бы наивно.
- А вы учите заинтересованных людей создавать такие диафильмы?
- Да, иногда мы не только показываем свои диафильмы, но и устраиваем мастер-классы. Правда, я не могу сказать, что мне это очень нравится. Просто на этапе, когда человек очень хочет это сделать, лучше ему даже не подсказывать. Порой рождаются такие невероятные техники, о которых даже нельзя было бы подумать. Конечно, очень хороший материал - это диапленка, но вместо нее можно использовать все, что угодно. Люди делают диафильмы из канцелярских файлов, прозрачных папок, склеивают полосочки бумаги, рисуют на них или печатают на принтере, царапают на кинопленке, и получаются диафильмы. В общем, это немного варварское такое действие (улыбается).
- Ваши зрители - что это за люди?
- Нельзя сказать, что у нас очень широкая публика, но при этом всегда среди наших зрителей есть как художники и музыканты, так и люди, не имеющие к искусству особого отношения. Есть взрослые, есть дети. Люди, которые помнят диафильмы из детства, или те, которые вообще не знают, что это такое. Иногда даже называют это мультиками. Встречающая нас сторона порой спрашивает, это детское мероприятие или взрослое? Мне не очень нравится это деление, потому что наш фестиваль отчасти для взрослых, отчасти для детей. Мы не делаем диафильмы специально для детей, только те, которые нам самим интересны. Но при этом нет никого ограничения для того, чтобы не показывать их детям. Они смотрят диафильмы вместе со взрослыми. Каждый понимает их по-своему. Думаю, это отличный формат.
- Сколько в вашей копилке таких диафильмов?
- Я не считала, но много. Лично в моей копилке, думаю, порядка 70 фильмов. А за время «Диазавра» разными людьми в разных городах было создано не менее 200.
- А что за темы?
- Самые разные темы. Кто-то создает сюжет диафильма по русским философам, а кто-то - про Колобка. То есть темы самые разные. Это то, о чем может рассказать человек. Практически никогда темы мы не контролируем, хотя в целом у фестиваля и бывает единая тема. Просто кто-то на нее ориентируется, а кто-то - нет. Это не так важно.
- Сколько городов вы уже объехали и сколько еще в планах?
- В этом сезоне уже были в Вологде, Нижнем Новгороде, Казани. Сейчас собираемся в Псков. Но еще мы не доехали до Москвы, может быть, до лета мы туда доберемся. Кроме того, мне хочется доехать до моего родного города Орла с «Диазавром».
- Что ждет псковичей на встрече с вами 11 февраля?
- Псковичей ждет показ диафильмов, хорошая музыка и, конечно же, волнующая и интригующая темнота зала, как в детстве.
- Мастер-класс проводить будете?
- Нет, в планах этого нет. Мастер-класс - это отдельный формат, который требует отдельной подготовки, отдельного времени. Если устраивать полноценный показ и мастер-класс, то люди, конечно, устанут. Хотя, если в конце встречи люди захотят что-то узнать, мы, конечно, все коротко объясним и покажем.
- В Пскове будете впервые?
- Да, впервые. Ждем с предвкушением знакомства с вашим городом.
Беседовала Светлана Аванесова
Добавим, начало фестиваля в 19.00. Вход свободный. Встреча пройдет в рамках проекта «Ветка», который предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам
Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.
Источник: Псковская Лента Новостей