Денис Золотарев: Работа с маской - это всегда ярко и зрелищно

14 сентября в Псковском театре драмы стартует детский театральный спецкурс «Маска: теория и практика». Куратор и один из авторов проекта, актер труппы Псковского театра драмы Денис Золотарев рассказал о том, что ждет участников курса, как возникла идея его создания и зачем это нужно актерам.

- Денис, в чем особенность курса?

- Это особая тема – работать с маской. Курс короткий, но особенность работы с маской заключается в том, что в сжатые сроки можно преподать достаточно объемный материал и достичь определенных результатов, с которыми мы выйдем по итогу курса на открытый показ. Работа с маской – это всегда ярко и зрелищно, поэтому за этим будет интересно наблюдать. Вообще, тренинг с маской уже сам по себе является спектаклем. Когда актер надевает на себя маску, он пробует свое тело привести в некое соответствие с ней. Это похоже на технику рисования. Я начинаю своим телом рисовать то, что есть у меня на лице - маске. Конечно, за короткий срок нельзя овладеть техникой работы с маской в совершенстве, но получить базовые знания и навыки можно. Кроме того, интересно показать, что маска, как это ни странно и парадоксально, она не закрывает лицо, а наоборот открывает.

Денис Золотарев в роли Германна в спектакле «Пиковая Дама»

- Денис, расскажите о курсе подробнее. Как он будет проходить?

- Первый этап – работа с нейтральной маской, то есть белой маской, с чистым листом. Этот этап необходим для того, чтобы свое тело освободить от привычных жестов, так называемых телесных паттернов. Эта маска помогает их четко увидеть. Когда актер носит нейтральную маску и пробует двигаться, мы, педагоги, со своей стороны начинаем подмечать и подсказывать какие-то нюансы: согнутые в коленях ноги, поджатые плечи и так далее. Таким образом, мы начинаем замечать свои накопленные зажимы в теле. Когда мы их увидели – мы способны с ними работать, способны начать от них избавляться. Это часто бывает полезно – уметь в хорошем смысле «обнуляться», освобождаться от паттернов.

Денис Золотарев проводит тренинг для учеников школы-мастерской «Гвозди» и их родителей на малой сцене театра

Второй этап наступает, когда мы уже знаем, что значит «нейтральное тело» - то есть двигаться нейтрально, – мы можем надеть маску «характерную» и начать приспосабливать свое тело уже к этой особенности. Таким образом у актера появляется характер. На мой взгляд, одна из проблем современного артиста и актерской школы в том, что часто мы в ролях играем самих себя, а маска в данном случае помогает найти точный характер персонажа. Потому что характер – это другое тело, не такое как у меня, другой голос, другое мышление.

Те ребята, которые по завершении курса захотят продолжить заниматься в «Гвоздях» – с этим опытом смогут уже более качественно работать над ролью уже без маски. Потому что станет немного понятнее, как вообще это делать, и что это в принципе такое — работать над ролью. Благодаря курсу у начинающих актеров уже будет полезный набор инструментов для преображения.

- Как появилась идея создать такой спецкурс?

- Идея уже давно витала в воздухе. Я учился в СПбГАТИ на курсе Дитятковского. Он много времени посвящал работе с маской. Мы использовали этот опыт как инструмент раскрытия характера, чтобы потом работать без маски, но применяя этот опыт – стремиться создавать образ персонажа, а не накладывать его на свои привычки. Чтобы образ персонажа оставался «чистым» - таким, каким его создал драматург. И в процессе работы в «Гвоздях» я увидел, что для наших учеников такая работа может быть полезной. Я стал развивать эту мысль и понял, что это будет полезно и интересно как для ребят с опытом сценическим, так и для новичков. Захотелось дать еще один нестандартный инструмент для раскрытия себя. На курс попадут ребята, которые не имеют опыта занятий актерским мастерством, и если кто-то из них захочет потом заниматься дальше в школе-мастерской, они смогут сделать это не проходя вступительных экзаменов. Потому что курс – это уже своего рода творческое испытание.

Капустник, подготовленный учениками младшей группы школы-мастерской «Гвозди»

- Для проведения курса вы пригласили художника Александра Николаева. Вы будете вести этот курс вдвоем?

- Саша Николаев – не просто будет вести мастер-классы в рамках курса, он является одним из его авторов. Можно сказать, что мы придумали этот курс вдвоем. Под руководством Саши ребята будут изготавливать маску в разных техниках - папье маше, картон. Эти маски после курса останутся у них на память. Кроме художника с ребятами будет работать культуролог Марина Николаева, она прочтет лекции по истории маски. Участники курса познакомятся с маской в принципе с точки зрения культуры – что это такое? Потом вместе с художником каждый создаст свою уникальную маску и в итоге оживит ее. Не знаю, будем ли мы работать с голосом, ведь маска может не только двигаться, но и звучать. Возможно, это будет другой этап, который мы предполагаем развить в следующем курсе.

- Денис, итогом курса станет открытый показ. Расскажите подробнее об этом.

- Это будет открытый зачет на сцене Псковского театра драмы. На который смогут прийти все желающие. Это будет не спектакль, а скорее индивидуальные, парные и групповые этюды. Этот показ органически выльется из наших занятий. Каждый участник выйдет на сцену и покажет свою историю. В любом случае, это будет очень зрелищно, поскольку маска предполагает яркое, небытовое существование. Показ состоится 26 августа, приглашаем всех желающих (улыбается).

премьера документального спектакля старшей группы школы-мастерской «Гвозди» в рамках фестиваля «Другое искусство»

Беседовала Ирина Жукова

Источник: Псковская Лента Новостей