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Режиссер нового спектакля в Великолукском драмтеатре: Его должен посмотреть каждый великолучанин

20 и 21 января в Великих Луках состоится премьера спектакля «Живые цветы». Это театральное действие, посвящено 75-летию освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. Режиссер спектакля Дмитрий Борисов приехал из Берлина. Корреспондент Псковской Ленты Новостей узнал у автора об особенностях нового спектакля.

- Дмитрий, расскажите впервые ли вы работаете в Великих Луках, на сцене Великолукского драматического театра?

- У меня с Великолукским драмтеатром давняя дружба, потому что когда-то давно я здесь работал. Теперь у меня есть традиция: раз в год или раз в два года меня приглашают на постановку.

- Скажите, театр очень изменился после реконструкции и как новые возможности повлияли на ваш премьерный спектакль?

- Да, изменения кардинальные, но это никак не отразилось на наших взаимоотношениях с театром. После грандиозного ремонта театр расширился, появились новые технические возможности. Теперь есть большой экран, есть проектор. Мне захотелось использовать новые возможности для моего спектакля. Особенность постановки в том, что драматическое действие сопровождается кадрами кинохроники.

Выжить любой ценой или остаться верным своей стране

- Как удалось соединить компьютерные технологии и такую сложную тему?

- Тема действительно сложная про войну и о войне. Эта очень глубокая и болезненная тема для любых поколений. Мне хотелось для молодого поколения сделать такой спектакль, чтобы он еще раз напомнил, какой ценой досталась победа.

- Какой временной период вы взяли за основу?

- Весь акцент перенесен больше на жизнь города в период оккупации. Из множество драматического материала о войне. Я не перенес место действия на поле сражения. Я оставил место действия внутри города. Зритель увидит, как жили люди в городе, какой ценой они заплатили за победу.

- Актерский состав какого возраста? Какие актеры задействованы?



- Поскольку война коснулась всех, в материале спектакля все поколения.



- Кроме компьютерных технологий? Будут ли задействованы декорации?



- Чисто символические. Я ушел от реализма. Не хочется отвлекать внимание зрителей. Вся мебель, а ее немного мы выкрасили в белый цвет.



- Что именно будет использована на экране во время спектакля?



- Документальные кадры о ходе Великой Отечественной войны, начиная с нападения и заканчивая освобождением Великих Лук.

- Приоткройте тайну, расскажите немного сюжет?

- Василий, как и многие жители Великих Лук, по первому призыву ушел на фронт. Дома остались жена Алена и трое детей. С августа 1941 года над городом нависает долгая и тяжелая ночь оккупационной неволи. Страх и смерть поделили людей на «своих» и «предателей». Так случилось с соседом Василия и Алены Яковом и многими теми, кто принял новую власть. Выжить любой ценой или остаться верным своей стране и своему народу - такой выбор стоял перед всеми и многим стоил жизни. Но страдания и потери только усиливали веру великолучан и всего советского народа в долгожданной победе. Это спектакль без фальши. Я сам написал его, изучил всю хронику. И есть еще одна особенность...

- Какая?

- Все имена в спектакле непридуманные. Все кроме одного - у предателя Якова. Этот спектакль должен посмотреть каждый великолучанин.