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В Пскове театр вынужден быть супермаркетом - Андрей Пронин

В Пскове театр вынужден быть супермаркетом. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) высказал арт-директор Пушкинского театрального фестиваля, историк культуры, театральный критик Андрей Пронин.

Так он ответил на вопрос радиослушателя, который считает, что в Псковский театр драмы не ходит молодежь.

Андрей Пронин напомнил, что Псковский драматический - единственный в Пскове, альтернатив ему нет. «В Пскове театр вынужден быть супермаркетом, который предлагает продукты для всех, но для театра эта непростая позиция», - сказал театральный критик, добавить, что от этого труппе приходится готовить спектакли для разного поколения.