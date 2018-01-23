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Дирижер Геннадий Чернов о предстоящем концерте русской симфонической музыки: Это историческое событие в культурной жизни Псковской земли

27 января на Псковской земле впервые прозвучит знаменитая Шестая симфония П.И. Чайковского. Произведение великого композитора исполнит Симфонический оркестр Псковской филармонии с участием артистов петербургских академических симфонических оркестров под управлением Геннадия Чернова. Российский дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра в 2005-2015 годах, возобновляет сотрудничество с коллективом. Что ждет псковского зрителя уже в эту субботу, Геннадий Чернов рассказал в интервью Псковской Ленте Новостей.

- Геннадий Борисович, чем уникален предстоящий концерт?

- Большой концерт русской симфонической музыки пройдет 27 января в БКЗ Псковской филармонии. Впервые на Псковской земле прозвучит знаменитое сочинение - Шестая симфония Чайковского. Также в концерте примет участие выдающийся российский пианист Мирослав Култышев. Он является лауреатом международного конкурса имени Чайковского, выступал в лучших залах России и мира. Исполнит он не менее знаменитое произведение - легендарный Второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром. На сцену БКЗ выйдет уникальный состав исполнителей. Совместно с Симфоническим оркестром Псковской филармонии выступят лучшие артисты академических симфонических оркестров Санкт-Петербурга и солисты камерного оркестра Новгородской филармонии. Можно сказать, что музыканты всего Северо-Запада объединят усилия для того, чтобы впервые на Псковской земле исполнить великие произведения русской симфонической музыки.

- Как так получилось, что такое знаменитое произведение, которое так часто исполняют во всем мире, в Пскове прозвучит впервые? Как вообще родилась такая идея?

- С Шестой симфонией Чайковского связано много легенд. Наверняка, музыка из этого произведения хорошо знакома не только частым посетителям концертных залов, но и, вообще, широкому кругу слушателей. Эти мелодии – словно бы символ русской музыки и культуры, в целом, наряду с великими образцами русской поэзии, литературы, живописи. Действительно, получилось так, что самое часто исполняемое из крупных произведений Чайковского и самое популярное из них на Псковской земле вживую еще не звучало, хотя, за время моей работы, оркестр впервые в Пскове с успехом сыграл многие десятки музыкальных шедевров от камерной музыки до ораторий и опер. Можно сказать, что исполнение этой симфонии является результатом нашей многолетней творческой работы.

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- Насколько сложна в исполнении Шестая симфония?

- Вообще, большинство сочинений симфонической музыки для хорошего звучания требуют, чтобы оркестр был большим. Для этого с псковским оркестром на протяжении многих лет постоянно сотрудничают артисты Санкт-Петербургских коллективов. Самые лучшие из этих музыкантов примут участие в концерте 27 января. Думаю, что наш концерт станет важным событием в музыкальной, культурной жизни Пскова. Я надеюсь, что жители также и других районов области смогут его посетить концерт.

Шестая симфония - это позднее сочинение Чайковского. В нем композитор обращается как к внутреннему миру человека, так и словно бы охватывает взглядом все человечество в целом и сопереживает судьбе целого мира, а также, как отмечают многие, возможно, и предчувствует будущее. Истоки многих художественных средств, открытых композиторами 20 века, можно найти в этом произведении. И, кто знает, возможно, композитор предчувствует то будущее, которое и у нас еще впереди. Симфония полна драматизма, и, вместе с тем, каждый слушатель на концерте почувствует, как будто композитор ему сочувствует и знает о том, что волнует конкретно его.

- Расскажите про солиста, который выступит во втором отделении концерта.

- Выдающийся пианист Мирослав Култышев впервые будет выступать в Пскове. На моей памяти с оркестром Псковской филармонии солисты такого уровня еще не играли. Он с большим воодушевлением ждет этого выступления. Мирослав Култышев знает, что на сцене БКЗ Псковской филармонии осуществлены многие исполнительские проекты, здесь побывали многие музыканты. Вообще, петербургские артисты любят бывать в Пскове, они чувствуют искреннее внимание и теплоту псковской публики.

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- Вы назвали Второй концерт Рахманинова легендарным. Чем так необычно это произведение?

- Рахманинов обладал феноменальной музыкальной памятью. Был случай, когда другой русский композитор - Александр Константинович Глазунов - будучи в гостях, играл на фортепиано свою новую симфонию, только что сочиненную, а Рахманинов в этот момент находился в соседней комнате. После окончания исполнения Рахманинов подошел к роялю и нота в ноту повторил сыгранное Глазуновым, которое он запомнил с единственного прослушивания. Неизвестно, сильно ли взревновал Глазунов, однако впоследствии премьеру Первой симфонии Рахманинова в качестве дирижера он провалил полностью. После такой неудачи Рахманинов перестал писать музыку. Только через три года композитора смог вывести из этого состояния психотерапевт Лев Даль, сын знаменитого составителя словаря русского языка. И выздоровление ознаменовалось как раз сочинением, пожалуй, самого популярного впоследствии произведения Рахманинова - гениального второго фортепианного концерта.

Рахманинова называют самым русским композитором, поскольку его интонации основаны на русской песенной мелодике. Также известно, что он любил слушать цыганские ансамбли, воспринимал, перерабатывал и использовал любой фольклорный материал.

- Какой реакции вы ожидаете от псковских слушателей?

- Псковские слушатели знают и любят симфонический оркестр. Мне также очень приятно общаться с псковской публикой, выступая на сцене БКЗ Псковской филармонии, и я благодарен за теплый эмоциональный отклик на наше творчество, который выражался в том, что в течение многих лет залы были полны не только на концертах популярных произведений, но и на исполнении музыки, которая носит характер не столько развлекательный, сколько просветительский. На предстоящем концерте слушателей ждет радость от соприкосновения с великой музыкой в хорошем звучании и в качественном исполнении.

Беседовала Илона Васильева