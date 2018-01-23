Юлия Пересильд о своем спектакле в Псковском драмтеатре: 14 дней и ночей есть на создание мира моей Каштанки

Режиссер нового спектакля в Псковском драмтеатре «Каштанка» по Антону Чехову Юлия Пересильд на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками мыслями по поводу постановки и своей роли в ней.
#добройночи#бессонница #каштанка#чехов#выпуск @drampush 🎶🎶🎶🎶🎶🎶 Спать... никак не получается. Я всегда относилась к режиссерам нежно, с пониманием, с восхищением , верой. Понимала, что им тяжело. Что большая ответственность. Я не знаю, что нового откроет во мне эта Работа, этот спектакль, но совершенно точно теперь я режиссеров буду любить и жалеть ещё сильнее😂😂😂ибо 14 дней и ночей есть на создание мира моей Каштанки. И надо знать ответ на все вопросы::: какой колибр лампочки подойдёт для наших гирлянд и чем обклеить нашу катушку и какой цвет бархата подойдёт для костюма актеру ,и кому во сколько прийти, и как поднять настроение всем, кто рядом, и что имел ввиду Чехов, и как это сделать, и как сыграть, не играя, и на сколько см выше сделать стол, и ... иии... можно ли договориться о том, чего нельзя... короче 2 Ая картинка - это я сейчас😂☝🏻☝🏻☝🏻но меня прет. Закрутилоськолесо лихо.... посмотрим. Поживем -увидим...экстрим. Русские горки. Эх, с ветерком😂
Актриса призналась, что «всегда относилась к режиссерам нежно, с пониманием, с восхищением, верой». «Понимала, что им тяжело. Что большая ответственность. Я не знаю, что нового откроет во мне эта Работа, этот спектакль, но совершенно точно теперь я режиссеров буду любить и жалеть еще сильнее», - написала Юлия Пересильд.
Она отметила, что «14 дней и ночей есть на создание мира» Каштанки. «И надо знать ответ на все вопросы: какой калибр лампочки подойдет для наших гирлянд и чем обклеить нашу катушку и какой цвет бархата подойдет для костюма актеру, и кому во сколько прийти, и как поднять настроение всем, кто рядом, и что имел ввиду Чехов, и как это сделать, и как сыграть, не играя, и на сколько см выше сделать стол, и ... иии... можно ли договориться о том, чего нельзя... но меня прет», - отметила она.
«Закрутилось колесо лихо.... Посмотрим. Поживем - увидим... Экстрим. Русские горки. Эх, с ветерком» - заключила пост режиссер.
Напомним, премьера спектакля «Каштанка» состоится 7 февраля. Именно эта постановка откроет XXV Пушкинский театральный фестиваль.