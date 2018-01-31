Сцена / Из первых уст

Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Юлией Пересильд

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - актриса театра и кино, режиссер Юлия Пересильд.

Ведущий Дмитрий Волхонов поговорит с гостьей о ее работе в Псковском драмтеатре, а также о Пушкинском театральном фестивале, который в 25-й раз пройдет на псковской земле.

Телефон прямого эфира 56-73-72.

Напомним, 7 февраля в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля Юлии Пересильд «Каштанка» по одноименному произведению А. П. Чехова. 8 февраля этим же спектаклем откроется юбилейный XXV Пушкинский театральной фестиваль. Кроме того, в рамках фестиваля Юлия Пересильд сыграет в спектакле «Гроза.Гроза» Государственного Театра Наций.

Трансляция завершена.