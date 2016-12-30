Сборы фильма «Викинг» поставили новый рекорд для российского кино

Кассовые сборы фильма «Викинг» преодолели отметку в миллиард рублей за девять дней проката, поставив новый рекорд для российского кино. Об этом в субботу, 7 января, сообщает интернет-портал «Кинобизнес сегодня».

Предыдущее достижение принадлежало фильму Федора Бондарчука «Сталинград» - он достиг того же рубежа за 11 дней на экранах. Картине Николая Лебедева «Экипаж» для решения этой задачи понадобилось 12 дней, пишет «Лента.ру».

Историческая драма «Викинг» рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Главную роль - князя Владимира - сыграл Данила Козловский. Картина вышла на экраны 29 декабря и идет в двух версиях - 12+ и 18+.

Источник: Псковская Лента Новостей