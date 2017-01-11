За 15 лет российские кинематографисты сняли 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов

Аналитики Яндекса и редакция КиноПоиска изучили, как развивалась отечественная киноиндустрия в XXI веке: сколько фильмов появилось, какие из них привлекли внимание зрителей, кто из актеров и режиссеров оказался наиболее успешен. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, исследование охватывает период с 2001 по 2015 год, в нем использовались данные КиноПоиска - крупнейшего российского сайта о кино.

С 2001 по 2015 год российские кинематографисты сняли 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов. Чтобы просмотреть их все в режиме нон-стоп, понадобится около пяти месяцев. Появилось также 3,4 тысячи сезонов сериалов и телефильмов, около сотни полнометражных мультфильмов и столько же анимационных сериалов. За 15 лет российская киноиндустрия выросла более чем в три раза. Если в 2001 году было создано менее 70 картин, то в 2015 - больше 250.

Из более чем двух тысяч полнометражных фильмов далеко не все получили признание публики. Каждый год появлялось всего 50–60 кинолент, набравших больше тысячи пользовательских оценок на КиноПоиске. Высокий рейтинг - больше 7,5 балла из 10 возможных - имеют всего несколько картин. Лидирует по этому показателю спортивная драма с Данилой Козловским «Легенда №17» (более 8 баллов). Чуть больше восьмерки заработал только еще один фильм - «Дурак» Юрия Быкова. Самым кассовым стал фильм Федора Бондарчука «Сталинград», первый российский проект в формате IMAX. А самым дорогим - фильм Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем 2: Цитадель». Несмотря на бюджет в 45 миллионов долларов, картина собрала всего 1,5 миллиона.

С 2001 по 2015 год в создании российских фильмов, сериалов и мультфильмов участвовали более 45 тысяч человек. Рейтинг актрис, составленный по популярности картин с их участием, возглавляет Оксана Акиньшина - благодаря дебюту в «Сестрах», роли в «Стилягах» и драме «Высоцкий. Спасибо, что живой». За ней следуют Ингеборга Дапкунайте (главная роль в фильме «Война») и Вера Брежнева - звезда «Елок» и «Елок 2».

В списке актеров лидирует Константин Хабенский, одинаково любимый зрителями и в комедиях («Елки», «Ирония судьбы. Продолжение»), и в фестивальных драмах («Географ глобус пропил»), и в фэнтези («Ночной дозор»). Второе место досталось Алексею Чадову, который запомнился зрителям по «Дозорам», «Войне» и «9 роте». Завершает тройку лидеров Андрей Мерзликин: самые яркие его фильмы - «Бумер» и «Брестская крепость».

Рейтинг режиссеров представляет собой своеобразную модель российского кинематографа в миниатюре. Верхнюю строчку занимает Тимур Бекмамбетов, пионер массового кинематографа. За ним следует представитель авторского кино - Алексей Балабанов, каждый фильм которого становился предметом жарких споров. На третьем месте Петр Буслов, снявший «Бумер» и картину «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Источник: Псковская Лента Новостей