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Вышел финальный трейлер фильма «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли. ВИДЕО
31.01.2017 20:50 ПЛН, Псков
Вышел финальный трейлер диснеевской сказки «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом в главных ролях. Ролик выложен на странице Disney Movie Trailers на сайте YouTube.
В американский прокат лента выйдет 17 марта. Она рассказывает о прекрасной, умной и независимой девушке, попадающей в замок к чудовищу. Основой картины стал анимационный мультфильм «Красавица и чудовище» (1991), пишет «Газета.Ru».
В новом фильме также снимались Люк Эванс, Кевин Клайн, Юэн Макгрегор, Стэнли Туччи, Иэн Маккеллен, Эмма Томпсон. Режиссер - Билл Кондон.
Источник: Псковская Лента Новостей
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