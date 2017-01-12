Вышел финальный трейлер фильма «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли. ВИДЕО

Вышел финальный трейлер диснеевской сказки «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом в главных ролях. Ролик выложен на странице Disney Movie Trailers на сайте YouTube.

В американский прокат лента выйдет 17 марта. Она рассказывает о прекрасной, умной и независимой девушке, попадающей в замок к чудовищу. Основой картины стал анимационный мультфильм «Красавица и чудовище» (1991), пишет «Газета.Ru».

В новом фильме также снимались Люк Эванс, Кевин Клайн, Юэн Макгрегор, Стэнли Туччи, Иэн Маккеллен, Эмма Томпсон. Режиссер - Билл Кондон.

Источник: Псковская Лента Новостей