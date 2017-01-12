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Начались съемки спин-оффа «Звездных войн» о молодом Хане Соло
31.01.2017 21:31 ПЛН, Псков
Стартовали съемки спин-оффа «Звездных войн» о молодом Хане Соло, сообщил один из режиссеров фильма Крис Миллер в своем твиттере. Рабочее название – «Красный кубок», пишет «Газета.Ru».
«Han first shot», – написал постановщик, что можно перевести и как «первый кадр Хана», и как «Хан выстрелил первым». Второй вариант отсылает к знаменитой перестрелке Соло с охотником за головами Гридо в кантине Мос-Эйсли. До сих пор ведутся споры, кто именно первым нажал на курок, отмечает The Guardian.
Главную роль в спин-оффе играет Олден Эренрайк. В картине также снимаются Дональд Гловер, Эмилия Кларк и Вуди Харрельсон. Еще одним режиссером фильма стал Фил Лорд.
Источник: Псковская Лента Новостей
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