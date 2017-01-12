Начались съемки спин-оффа «Звездных войн» о молодом Хане Соло

Стартовали съемки спин-оффа «Звездных войн» о молодом Хане Соло, сообщил один из режиссеров фильма Крис Миллер в своем твиттере. Рабочее название – «Красный кубок», пишет «Газета.Ru».

«Han first shot», – написал постановщик, что можно перевести и как «первый кадр Хана», и как «Хан выстрелил первым». Второй вариант отсылает к знаменитой перестрелке Соло с охотником за головами Гридо в кантине Мос-Эйсли. До сих пор ведутся споры, кто именно первым нажал на курок, отмечает The Guardian.

Главную роль в спин-оффе играет Олден Эренрайк. В картине также снимаются Дональд Гловер, Эмилия Кларк и Вуди Харрельсон. Еще одним режиссером фильма стал Фил Лорд.

Источник: Псковская Лента Новостей