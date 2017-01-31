Номинанты на премию Оскар-2017 выступят в клубе «Молоко и Сено» 5 февраля

В воскресенье, 5 февраля, в киноклубе «Молоко и Сено» выступят мультипликаторы Ольга и Татьяна Полиектовы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, на встрече сестры-близнецы представят свои фильмы, которые приняли участие более чем в 200 российских и международных фестивалях и получили более 80 наград. В их числе мультипликационный фильм «Мой дедушка был вишней», вошедший в число номинантов на премию Оскар в 2017 году.

Встреча пройдет в медиа-холле Театрально-концертной дирекции (ул. Пушкина 13). Начало в 18.00. Вход свободный.

Ольга Полиектова и Татьяна Полиектова, сестры-близнецы, родились в Санкт-Петербурге. После окончания Художественной школы и Санкт-Петербургского Университета Кино и Телевидения они стали работать вместе, как два режиссера и художника-аниматора.

Их анимационный фильм «Шум» был показан на Каннском Международном Кинофестивале (Short Corner) в мае 2012 года, а также на Московском Международном Кинофестивале в июне 2012 года.

В 2013 году они сделали анимационный фильм «Квагга» совместно с телекомпанией о защите окружающей среды Tve и Bloomberg, Лондон. Он был признан Лучшим анимационном фильмом о защите окружающей среды на фестивалях Kuala Lumpur Eco Film Festival (Малайзия), на фестивале Ecotopfilm 2013 (Словакия) и других фестивалях.

В октябре 2014 года фильм «Квагга» вошел в список 50 лучших короткометражных фильмов России 2014 года по мнению Global Russians. В 2014 году их пригласили в жюри Международного Кинофестиваля Lucania Film Festival (Пистиччи, Италия).

В 2015 году их новый фильм «Мой дедушка был вишней», созданный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, получил приз на крупнейшем фестивале детского кино в Италии Giffoni Film Festival, New York Int'l Children's Film Festival​ и еще 30 других наград. Он участвовал в более 130 фестивалях. А также вошел в long list премии Оскар 2017.

C 2015 года работают на анимационной студии Петербург в проекте «Малышарики», как режиссеры и художники-постановщики.

Встреча и кинопоказ пройдут в рамках проекта «Ветка».

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: апарт-отелю «Камелот», гастрономическому бару MOJO GASTROBAR, кафе «Моя Италия», кофейне Traveler’s Coffee, а также транспортной компании «Меридиан».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей