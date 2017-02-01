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ТВ ПсковГУ и проект «Ветка» представят псковичам лучшее студенческое кино

01.03.2017 12:24 ПЛН, Псков

Студенческое телевидение ТВ ПсковГУ при поддержке культурно-образовательной программы «Ветка» запускают новый проект, в рамках которого начинающие кинорежиссеры из Петербурга и Москвы представят свои лучшие работы псковскому зрителю. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте «Молоко и Сено», среди участников проекта финалисты международных фестивалей студенческих фильмов «КультКино» и «Питеркит».
 
 
Мероприятия будут проходить в формате кинопоказа с обсуждением при участии режиссера и съемочной группы.
 
Первая встреча состоится в этот четверг, 2 марта, в медиа-холле Театрально-концертной дирекции. Участники представят игровой фильм «Мы тут ни при чем» режиссера Ростислава Смирнягина (главный приз «КультКино-2016») и документальный фильм «Трудно быть брони» режиссера Ильи Медведева. 
 
Начало в 19.00 Вход свободный. 
 
«Трудно быть брони» (2016 \ 22 мин.) 
 
 
Аннотация: 
 
Брони - это взрослые мужчины, ассоциирующие себя с цветными пони, из мультика для трехлетних девочек. Они называют себя их именами, переодеваются в лошадок и хотят убежать в вымышленный пони-мир. Количество брони в мире составляет несколько миллионов человек. Фильм - коллективный портрет субкультуры, которая невероятно странным образом умудряется существовать в жестоких пост-советских реалиях.
 
«Мы тут ни при чем» (2015 \ 22 мин.)  
 
 
Аннотация: 
 
Из-за невинной игры двух мальчишек погибает человек. Один из них считает, что нужно признаться, другой - что все нужно скрыть…

Источник: Псковская Лента Новостей



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