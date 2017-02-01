Съемки нового фильма Дмитрия Месхиева с Сергеем Гармашем в главной роли начнутся весной 2017 годаКинорежиссер, генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев начал работу над своим новым фильмом. Его рабочее название - «Преданные», сообщил он в прямом эфире радио...4
31.01.2017 20:50 Вышел финальный трейлер фильма «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли. ВИДЕО
12.01.2017 11:45 За 15 лет российские кинематографисты сняли 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов
ТВ ПсковГУ и проект «Ветка» представят псковичам лучшее студенческое кино
01.03.2017 12:24 ПЛН, Псков
Студенческое телевидение ТВ ПсковГУ при поддержке культурно-образовательной программы «Ветка» запускают новый проект, в рамках которого начинающие кинорежиссеры из Петербурга и Москвы представят свои лучшие работы псковскому зрителю. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте «Молоко и Сено», среди участников проекта финалисты международных фестивалей студенческих фильмов «КультКино» и «Питеркит».
Мероприятия будут проходить в формате кинопоказа с обсуждением при участии режиссера и съемочной группы.
Первая встреча состоится в этот четверг, 2 марта, в медиа-холле Театрально-концертной дирекции. Участники представят игровой фильм «Мы тут ни при чем» режиссера Ростислава Смирнягина (главный приз «КультКино-2016») и документальный фильм «Трудно быть брони» режиссера Ильи Медведева.
Начало в 19.00 Вход свободный.
«Трудно быть брони» (2016 \ 22 мин.)
Аннотация:
Брони - это взрослые мужчины, ассоциирующие себя с цветными пони, из мультика для трехлетних девочек. Они называют себя их именами, переодеваются в лошадок и хотят убежать в вымышленный пони-мир. Количество брони в мире составляет несколько миллионов человек. Фильм - коллективный портрет субкультуры, которая невероятно странным образом умудряется существовать в жестоких пост-советских реалиях.
«Мы тут ни при чем» (2015 \ 22 мин.)
Аннотация:
Из-за невинной игры двух мальчишек погибает человек. Один из них считает, что нужно признаться, другой - что все нужно скрыть…
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати