«Неделя немецкого кино» стартует в Пскове 12 октября

В псковском киноклубе «Молоко и Сено» состоится «Неделя немецкого кино». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, кинопоказы пройдут с 12 по 15 октября в медиа-холле Псковского академического драматического театра им. А. С. Пушкина.

Кинопрограмма «Немецкое кино: фестиваль зрительских симпатий 2017» представляет новейшие фильмы из Германии, которые пользовались большим успехом у себя на родине, но так и не дошли до широкого российского проката. Цель программы – познакомить зрителей с основными тенденциями в современном немецком кино, рассказать о его главных темах и художественных приемах, о талантливых актерах и режиссерах. Все ленты уже прошли своеобразную «проверку на прочность»: это картины, получившие лучшие отзывы на ежегодном Фестивале немецкого кино в Санкт-Петербурге. Все они являются участниками крупнейших мировых киносмотров, призерами и номинантами премии «Лола» - немецкого аналога «Оскара». Каждый сеанс сопровождается вступительной лекцией кинокритика, консультанта Фестиваля немецкого кино в Петербурге Ксении Реутовой.

Откроет программу трагикомедия «Я и Камински» - изобретательная биография всемирно неизвестного художника, выдуманного немецким писателем Даниэлем Кельманом. В романе, по которому поставлен фильм, Камински описан как ученик Анри Матисса, друг Пабло Пикассо и конкурент Энди Уорхола. XXI век погружает гения в забвение, из которого его хочет вытащить пронырливый журналист Себастьян Цельнер, мечтающий написать о художнике книгу и тем самым прославиться. В этом фильме произошло воссоединение команды, работавшей над главным немецким хитом 2000-х «Гуд бай, Ленин!»: режиссером стал Вольфганг Беккер, а главную роль сыграл актер Даниэль Брюль. Кроме того, актерский состав ленты был усилен такими звездами, как Йеспер Кристенсен, Дени Лаван и Джеральдин Чаплин.

Тему художника и времени продолжит историческая драма Марии Шрадер «Стефан Цвейг: Прощание с Европой». Фильм рассказывает о последних годах австрийского писателя Стефана Цвейга, вынужденного после прихода к власти национал-социалистов уехать из Европы. В довоенное время он обожал путешествовать и по праву считал себя «гражданином мира». Однако эмиграция оказывается не похожей на туристическую поездку: оторванный от корней и тяжело переживающий события Второй мировой писатель медленно угасает, будучи не в силах справиться с тоской по дому. Трагедия Цвейга разворачивается на фоне райских пейзажей Бразилии - страны, которую он искренне полюбил, но так и не смог сделать своей второй родиной.

Другие фильмы программы объединяет тема социума и традиций: немецкое кино скрупулезно исследует, как и на чем в современном мире строятся человеческие связи. В триллере Аслы Озге«На ровном месте» банковский служащий становится единственным свидетелем гибели молодой девушки – и одновременно единственным подозреваемым в ее смерти. Виноват ли герой, никто до конца не понимает, однако презумпции невиновности в маленьком городке, где все друг друга знают, просто не существует: либо ты одолеешь общественное мнение, либо оно одолеет тебя. Аслы Озге с беспощадной точностью фиксирует зыбкость современных устоев. В считанные мгновения все их опоры превращаются в свою полную противоположность: любовь – в ненависть, толерантность – в ксенофобию, доверие – в подозрительность.

«24 недели» Анны Зохры Беррашед – картина о материнстве и тяжелейшем моральном выборе. Главная героиня, популярная стендап-комедиантка, готовится к рождению второго ребенка и внезапно узнает, что у малыша серьезные проблемы со здоровьем, которые в будущем вряд ли позволят ему вести полноценную жизнь. На протяжении следующих полутора часов вся семья (а вместе с ними и публика в зале) будет размышлять, стоит ли сохранять такую беременность. Этой весной драма Беррашед получила премию Немецкой киноакадемии «Лола в серебряном» за лучший фильм года.

Авторы из Германии обожают истории о столкновении культур. Один из лучших образцов такого кино - «Привет из Фукусимы» Дорис Дёрри, увлекательная эпопея о дружбе молодой немки, которая отправляется в пострадавшую от цунами Фукусиму в качестве волонтера, и последней местной гейши, не желающей покидать свой полуразрушенный дом. Японские традиции против немецких правил на фоне атомной катастрофы – такое нечасто увидишь в кинотеатре. Роль гейши исполнила легенда японского кино Каори Момои, звезда фильмов Акиры Куросавы и Сехэя Имамуры.

Также в программу включен фильм для семейного просмотра - «Хайди» Алена Гспонера. Знаменитый роман Йоханны Спири о девочке-дикарке из швейцарских Альп давно стал классикой немецкоязычной литературы. Его экранизируют примерно раз в десятилетие: считается, что у каждого поколения должна быть своя Хайди. В новой версии зрителей ждут волшебные альпийские пейзажи, яркие краски, трогательные юные актеры и великий Бруно Ганц в роли сурового дедушки. В прошлом году картина получила премию Немецкой киноакадемии как лучший детский фильм.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Расписание показов:

«Я и Камински»

Германия - Бельгия, 2015, трагикомедия, 124 мин., режиссёр: Вольфганг Беккер

Персона: кинокритик Ксения Реутова

12 октября в 19.00

«На ровном месте»

Германия – Нидерланды, 2016, триллер, 112 мин, режиссер: Аслы Озге

Персона: кинокритик Ксения Реутова

13 октября в 19.00

«Хайди»

Германия – Швейцария, 2015, семейный фильм, 111 мин, режиссер Ален Гспонер

14 октября в 15.00

«Стефан Цвейг: Прощание с Европой»

Германия – Австрия – Франция, 2016, драма, 106 мин, режиссер: Мария Шрадер

Персона: кинокритик Ксения Реутова

14 октября в 18.00

«24 недели»

Германия, 2016, драма, 103 мин, режиссер Анна Зохра Беррашед

Персона: кинокритик Ксения Реутова

15 октября в 15.00

«Привет из Фукусимы»

Германия, 2016, драма, 108 мин, режиссер Дорис Дёрри

Персона: кинокритик Ксения Реутова

15 октября в 18.00.

Источник: Псковская Лента Новостей