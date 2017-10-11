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В Пскове сегодня стартует «Неделя немецкого кино»
12.10.2017 15:06 ПЛН, Псков
Сегодня в медиа-холле Театрально-концертной дирекции стартует фестиваль немецкого кино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте «Молоко и Сено», откроет программу трагикомедия «Я и Камински» - изобретательная биография неизвестного художника, выдуманного немецким писателем Даниэлем Кельманом.
В романе, по которому поставлен фильм, Камински описан как ученик Анри Матисса, друг Пабло Пикассо и конкурент Энди Уорхола. XXI век погружает гения в забвение, из которого его хочет вытащить пронырливый журналист Себастьян Цёльнер, мечтающий написать о художнике книгу и тем самым прославиться. В этом фильме произошло воссоединение команды, работавшей над главным немецким хитом 2000-х «Гуд бай, Ленин!»: режиссером стал Вольфганг Беккер, а главную роль сыграл актер Даниэль Брюль. Кроме того, актерский состав ленты был усилен такими звездами, как Йеспер Кристенсен, Дени Лаван и Джеральдин Чаплин
Кинопоказы пройдут в медиа-холле Театрально-концертной дирекции.
Вход свободный.
Источник: Псковская Лента Новостей
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