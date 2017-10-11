В Пскове сегодня стартует «Неделя немецкого кино»

фестиваль немецкого кино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте «Молоко и Сено», откроет программу трагикомедия «Я и Камински» - изобретательная биография неизвестного художника, выдуманного немецким писателем Даниэлем Кельманом. Сегодня в медиа-холле Театрально-концертной дирекции стартует. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте «Молоко и Сено», откроет программу трагикомедия «Я и Камински» - изобретательная биография неизвестного художника, выдуманного немецким писателем Даниэлем Кельманом.

В романе, по которому поставлен фильм, Камински описан как ученик Анри Матисса, друг Пабло Пикассо и конкурент Энди Уорхола. XXI век погружает гения в забвение, из которого его хочет вытащить пронырливый журналист Себастьян Цёльнер, мечтающий написать о художнике книгу и тем самым прославиться. В этом фильме произошло воссоединение команды, работавшей над главным немецким хитом 2000-х «Гуд бай, Ленин!»: режиссером стал Вольфганг Беккер, а главную роль сыграл актер Даниэль Брюль. Кроме того, актерский состав ленты был усилен такими звездами, как Йеспер Кристенсен, Дени Лаван и Джеральдин Чаплин

Кинопоказы пройдут в медиа-холле Театрально-концертной дирекции.

Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей