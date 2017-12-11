Обновленный кинозал в Островском Центре культуры «Юбилейный» готовится к открытию

30 декабря в Острове откроется современный кинозал, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как известно, год назад МУК Центр культуры «Юбилейный» получил федеральный грант, победив в ежегодном конкурсе Фонда кино по поддержке кинотеатров в малых городах. Обязательное условие - демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал. В течение года в Центре культуры «Юбилейный» проводился ремонт, закупалось новейшее оборудование, оформлялась необходимая документация . И вот уже совсем скоро для жителей и гостей Островского района станут доступны все кинопремьеры в формате 3D и 2D. Афиша будет обновляться раз в неделю. Новый кинотеатр будет работать четыре дня в неделю, проводя не менее пяти сеансов в день. Первой отечественной новинкой, которой в новогодние праздники откроется кинозал, будет семейная анимация «Три богатыря и принцесса Египта».

«Посетив и осмотрев кинозал в городе Остров, с радостью могу отметить его современность, современность оборудования. От лица всей Театрально-концертной дирекции скажу, что рад поздравить островичей с открытием первого в городе цифрового кинозала с возможностью работы в 3D-формате. Считаю, что 30 декабря, дата первых показов, станет знаменательной датой для Острова, уверен, что кинотеатр станет любимым местом проведения досуга жителей и гостей города. Проделанную работу оцениваю на отлично. Вчера (26 декабря) я привез им фильм, мы протестировали оборудование, хочу отметить и качество картинки, и качественный звук, уютный зал, удобные кресла, не хуже чем в областном центр. Все сделано на уровне, и г. Остров идет в ногу со временем. В работе и нашем сотрудничестве мы будем делать акцент на социально-ориентированное кино, на востребованные зрителем кассовые новинки разных жанров для различных возрастных категорий. А также делать упор на отечественный кинематограф, который должен вносить вклад в развитие подрастающего поколения и радовать тех, кто постарше», - отметил заведующий отделом кино и видеопроката ГАУК ПО ТКД Евгений Левкович.

Отметим, что в районах Псковской области уже открыто 7 современных кинозалов: г. Дно (МБУК «Культура и досуг»), г. Опочка (МБУК ОРЦК), г. Порхов (МБУК Порховский музей), г. Невель (МБУК «Культура и Досуг»), г. Пушкинские Горы (МБУК «Культурно-досуговый центр»), г. Себеж (Кинозал 3D МБУК «РКЦ»), г. Новосокольники (ДК им.Воровского). «Театрально-концертная дирекция» Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов.

Источник: Псковская Лента Новостей