Премьера фильма-победителя Каннского кинофестиваля-2017 состоится 24 января в Пскове

24 января в Пскове в киноклубе «Молоко и сено» состоится показ фильма Рубена Эстлунда «Квадрат». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в киноклубе проект, лента является лауреатом «Золотой пальмовой ветви» юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля-2017.
Кроме того, картина «Квадрат» получила 6 наград Европейской киноакадемии. В частности, лента победила в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». На Каннском фестивале, кроме главного приза, фильм также был удостоен премии Vulcain Prize.
Начало сеанса в 20.00. Показ состоится на малой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. Билеты можно приобрести онлайн, либо в кассе театра, а также в гипермаркете «Империал».
Ссылка на онлайн-продажу билетов: https://goo.gl/xa2Dvx
Подробнее: https://vk.com/seno_moloko