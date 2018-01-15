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Псковичи смогут в прямом эфире увидеть премьеру балета Большого театра «Ромео и Джульетта»

В рамках проекта «Большой балет в кино» в январе 2018 года в кинотеатрах России будет показана премьера балета Большого театра «Ромео и Джульетта» в постановке Алексея Ратманского. Прямая трансляция состоится в Пскове 21 января в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРК «Акваполис».

Со времен первой постановки на музыку Прокофьева в 1946 году Большой театр никогда не расставался с трагической историей любви, рассказанной великим Шекспиром, и всегда этот спектакль был бестселлером в его афише.

Один из лучших хореографов современности, Алексей Ратманский, поставивший в этом сезоне в Большом театре своих «Ромео и Джульетту» (это уже четвертая редакция балета в истории Большого), продолжает традиции своих великих предшественников и, в то же время, дает истории свежее дыхание, помогает ей обрести новую жизнь.

Соавтором успеха стали и блистательные звезды Большого Владислав Лантратов и Екатерина Крысанова, исполнившие заглавные партии, и сценограф, автор костюмов Ричард Хадсон, известный театральный художник, автор сценографии знаменитого мюзикла «Король Лев»: благодаря его работе на сцене Большого театра как будто ожили полотна эпохи Возрождения.

Балет «Ромео и Джульетта» в постановке Ратманского считался одной из самых ожидаемых премьер сезона – и ожидания оправдал. Яркий, колоритный спектакль, пропитанный солнцем Италии и волнующей, трагической и светлой музыкой Прокофьева, не оставляет равнодушным никого.

Благодаря федеральному проекту TheatreHD показы балетов Большого театра в кино смогут увидеть зрители более чем 60 городов России; в 28 городах доступны прямые трансляции.

Продажа билетов на трансляции и показы «Большого балета в кино» осуществляется на сайте проекта www.theatreHD.ru и в кассах кинотеатров, поддерживающих проект.