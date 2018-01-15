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Пять районов Псковской области «посетили» инопланетяне

05.03.2018 15:19|ПсковКомментариев: 1

В субботу, 3 марта, пять районов Псковской области «посетили» инопланетяне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД, их увидели участники «Детского КиноКлуба» в районных кинотеатрах Псковской области. Именно так, «ИНопланетЯНе», называется киноальманах, который показали детям в кинотеатрах в прошедшие выходные.

Создан он на «Школе-студии «ШАР», основанной 25 лет назад классиками отечественной анимации, режиссерами Федором Хитруком и Эдуардом Назаровым.

В альманах вошли мультфильмы: «Осторожно, двери открываются!» режиссера Анастасии Журавлевой, «Королевство кошек» Марии Кузнецовой, «Ин и Яна. Семья», «Ин и Яна. Запретная еда» Антона Дьякова, «Волк и баран» Натальи Гребенкиной и веселая история об обитателях африканской саванны - «Подкидыш», созданная режиссером Андреем Соколовым.

«Мы и наши коллеги из районных кинотеатров видели необходимость этой работы: детям сегодня эти мультфильмы не показывают, сами они вряд ли будут их специально искать и смотреть в интернете. Кинопоказы в рамках Детского киноклуба проходят каждую субботу. Очень важно, чтобы дети и их родители не пассивно наблюдали за происходящим, а включались в работу киноклуба, приходили на сеансы. Да и просто любили хорошее детское кино», - отметил заведующий отделом кинопроката ТКД Псковской области Евгений Левкович.

Напомним, что кинотеатры в пяти районах Псковской области: г. Дно (МБУК «Культура и досуг»), г. Опочка (МБУК ОРЦК), г. Порхов (МБУК Порховский музей),  г. Невель (МБУК «Культура и Досуг»), г. Пушкинские Горы (МБУК «Культурно-досуговый центр») при активной поддержке Театрально-концертной дирекции Псковской области участвуют в работе всероссийского детского киноклуба. 

Теги: #кино
Источник: Псковская Лента Новостей
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