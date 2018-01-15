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Российский фестиваль анимационного кино приедет в Псков

Театрально-концертная дирекция Псковской области приглашает самых маленьких зрителей стать участниками Открытого российского Фестиваля анимационного кино.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в этом году Открытый российский Фестиваль анимационного кино в пятый раз проводит широкомасштабную всероссийскую акцию «Открытая Премьера», которая сочетает в себе показ новейших мультфильмов конкурсной программы Фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину.

С 13 по 16 марта в медиа-холле ТКД состоится показ мультфильмов для зрителей всех возрастов. На показы мультфильмов с возрастным ограничением 0+ и 6+ родители допускаются бесплатно.

Билеты на сайте drampush.ru и в кассе театра.