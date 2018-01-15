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Сцена / Кинозал

В районных кинотеатрах Псковской области фильм «Лед» посмотрели свыше 3 тысяч человек

06.03.2018 12:25|ПсковКомментариев: 3

В районных кинотеатрах Псковской области закончился показ музыкально-спортивного фильма «Лед» с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции, фильм стартовал в День всех влюбленных, 14 февраля, в день всероссийской премьеры картины, и за три недели показа его посетило более 3 тысяч человек.

В кинотеатре города Опочка отметили: «Приятно смотреть на зрителей, выходящих после сеанса из зала. Лица просветленные, кто-то еще вытирает последнюю слезинку, но при этом улыбается. Фильм сильный и о сильных людях. Наши ожидания оправдались. Приятно было работать с этим фильмом».

Сотрудники кинотеатра в Невеле добавили, что их зрителю тоже фильм очень понравился, прошел на одном дыхании, зрители переживали, а кто-то даже плакал. Порховский кинотеатр рад, что российское кинопроизводство развивается, выпускаются картины, востребованные зрителем.

В Театрально-концертной дирекции рассказали, что сейчас на экранах кинозалов в районах области можно посмотреть отечественные комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение» и «Ну здравствуй, Оксана Соколова», российское фэнтези «За гранью реальности», вестерн «Недруги», мелодрамы «Сердцеед» и «Погружение». Огромный интерес у зрителя вызывает фантастический боевик Marvel «Черная пантера», эротический триллер «Ева» с Изабель Юппер и семейная анимация 6+ «Махнем на луну 3D» и «Поднять якоря!». Также на экранах фильм великолукской киностудии «Белый Коч» - детектив «Инцидент с архивом Уральцева».

«В ближайшее время районные кинотеатры покажут блокбастеры «Tomb Raider: Лара Крофт 3D», «Кролик Питер», «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, драму «Гонка века», фэнтези от продюссеров Гарри Поттера «Я сражаюсь с великанами», яркое возвращение Брюса Уиллиса на экраны - экшн-хит «Жажда смерти» и другие не менее яркие новинки проката. Конечно, зритель увидит и долгожданный мистический триллер режиссёрa Егорa Бaрaновa – «Гоголь.Вий», являющийся продолжением ленты «Гоголь. Нaчaло». Детей порадует третий пoлнoметрaжный мультфильм прo смешaрикoв – «Смешарики. Дежавю» в формате 3D. Все проекты будут показаны в день всероссийских премьер. Никаких «вторых экранов», только новые проекты со старта», - пообещал заведующий отделом кинопроката ТКД Евгений Левкович.

Также он отметил, что «работа псковской областной киносети налажена, все продуктивно работает, как и было запланировано. «Еще год назад мы работали с один кинозалом в г. Порхов, а теперь их уже 7 по области. Конечно, мы сталкиваемся и с трудностями, но все это текущие рабочие моменты, куда без них, и мы с ними справляемся. У каждого кинотеатра есть своя специфика, все они разные, отличия по посещаемости, по валовым сборам, но все мы уже как один большой организм. Подчеркну, что не все зависит от кинотеатров, правила игры устанавливает дистрибьютор, у него свои условия по многим вопросам, мы вынуждены их принимать, но, к счастью, у нас отличные взаимоотношения со всеми прокатчиками. ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» обладает всеми возможностями для исполнения своих обязательств перед партнерами, в частности, заключены более 10 генеральных соглашений с действующими правообладателями в рамках кинопрокатной деятельности», - заверил он.

Напомним, что сотрудники Театрально-концертной дирекции Псковской области оказывают услуги по организации проведения кинотеатральных показов в семи районах области, делая упор на отечественный кинематограф в рамках договорных обязательств с Фондом кино. Так, самыми кассовыми отечественными проектами за 2017 год для кинотеатров стали: «Салют-7», «Гоголь. Начало», «Легенда о Коловрате», «Время первых» и «Притяжение».

Теги: #кино
Источник: Псковская Лента Новостей
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