Два концерта пройдут в Рождество в Псковской областной филармонии

Два концерта пройдут в Рождество, 7 января, в Псковской областной филармонии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, в 13.00 состоится «Мультконцерт». Мальчики и девочки, а также их родители услышат лучшие мелодии и песни из любимых мультфильмов в исполнении Симфонического оркестра Псковской филармонии. Дирижер - Эдуард Банько.

Кроме того, 7 января на сцене БКЗ филармонии выступит группа «Мельница». Рождественские концерты «Мельницы» - это уже нерушимая традиция и настоящий праздник, которого ждут с нетерпением многочисленные поклонники группы. Каждый подобный Рождественский концерт «Мельницы» - это не только сказка, но и история.

Программа Рождественского концерта января 2017 года помимо известных хитов группы, включает также материал нового альбома, акустические композиции и редкие песни. Начало в 19.00.

здесь. Билеты можно приобрести

Источник: Псковская Лента Новостей