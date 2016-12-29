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Два концерта пройдут в Рождество в Псковской областной филармонии

07.01.2017 09:59 ПЛН, Псков

Два концерта пройдут в Рождество, 7 января, в Псковской областной филармонии.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, в 13.00 состоится «Мультконцерт». Мальчики и девочки, а также их родители услышат лучшие мелодии и песни из любимых мультфильмов в  исполнении Симфонического оркестра Псковской филармонии. Дирижер - Эдуард Банько.
 
Кроме того, 7 января на сцене БКЗ филармонии выступит группа «Мельница». Рождественские концерты «Мельницы» - это уже нерушимая традиция и настоящий праздник, которого ждут с нетерпением многочисленные поклонники группы. Каждый подобный Рождественский концерт «Мельницы» - это не только сказка, но и история.
 
Программа Рождественского концерта января 2017 года помимо известных хитов группы, включает также материал нового альбома, акустические композиции и редкие песни. Начало в 19.00.
 
Билеты можно приобрести здесь.

Источник: Псковская Лента Новостей



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