Театр танца «Искушение» покажет псковичам шоу под дождем «Признание в любви»3 января в 17.00 в БКЗ Псковской областной филармонии выступит петербургский театр танца «Искушение». Шоу под дождем «Признание в любви» - это сборник самых хитовых музыкальных композиций...1
Два концерта пройдут в Рождество в Псковской областной филармонии
07.01.2017 09:59 ПЛН, Псков
Два концерта пройдут в Рождество, 7 января, в Псковской областной филармонии.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, в 13.00 состоится «Мультконцерт». Мальчики и девочки, а также их родители услышат лучшие мелодии и песни из любимых мультфильмов в исполнении Симфонического оркестра Псковской филармонии. Дирижер - Эдуард Банько.
Кроме того, 7 января на сцене БКЗ филармонии выступит группа «Мельница». Рождественские концерты «Мельницы» - это уже нерушимая традиция и настоящий праздник, которого ждут с нетерпением многочисленные поклонники группы. Каждый подобный Рождественский концерт «Мельницы» - это не только сказка, но и история.
Программа Рождественского концерта января 2017 года помимо известных хитов группы, включает также материал нового альбома, акустические композиции и редкие песни. Начало в 19.00.
Билеты можно приобрести здесь.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати