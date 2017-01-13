Псковичи услышат сегодня «Джаз в Рождество»

Концерт «Джаз в Рождество» известного джазового коллектива под руководством преподавателя Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Аркадия Галковского состоится 15 января в БКЗ филармонии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, на протяжении многих лет концерт «Джаз в Рождество» является одной из самых ярких страниц новогодней филармонической афиши.

Псковичи услышат обновленный состав ансамбля: Сергей Поторочин (бас, Санкт-Петербург), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цемка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные).

В концертной программе прозвучат авторские аранжировки джазовых стандартов Диззи Гиллеспи, Чарли Паркера, Джошуа Рэдмана, Мишеля Петручиани, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима и др.

Высокое исполнительское мастерство музыкантов, подлинное искусство импровизации, живой звук, богатые джазовые гармонии и ритмы доставят истинное удовольствие всем ценителям джаза.

Начало концерта в 17.00. Адрес БКЗ филармонии: ул. Некрасова, 24.

Источник: Псковская Лента Новостей