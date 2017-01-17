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Школа танцев «Dance Family» отпразднует день рождения на сцене Псковского драмтеатра
17.01.2017 19:06 ПЛН, Псков
26 января на большой сцене Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина состоится отчетный концерт школы танцев «Dance Family» «Нам 3 года!».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, на мероприятии будут представлены следующие танцевальные направления: Solo Latina, Belly Dance, Dancehall, Electro, Popping, House, Hip-Hop, Vogue, Strip plastic, Tribal Fusion, American Tribal Stylе. ,
«Каждый год мы стремимся вперед, ищем что-то новое, неуклонно развиваемся и совершенствуемся! Много танцев, адреналина и позитива гарантируем!» - отметили в «Dance Family».
Продолжительность: 2 часа 30 минут.
Для зрителей 16+.
Источник: Псковская Лента Новостей
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