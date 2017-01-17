Патриотическую акцию ко Дню защитника Отечества организует Псковская областная филармония

21 февраля в БКЗ Псковской областной филармонии в рамках концерта, посвященного Дню защитника Отечества, пройдет патриотическая акция. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждения, приглашены военнослужащие, ветераны, все, кто хочет отдать дань мужеству и благородству представителей сильного пола.

Ансамбль русской музыки «Псков» приготовил необычную программу «РУСИЧИ», посвященную истории и доблести русского воинства. Живое звучание любимых композиций в исполнении музыкантов-виртуозов и неповторимые голоса Елены Фединой, Романа Сурикова, Заслуженных артистов России Александра Либа и Натальи Александровой сделают этот праздничный вечер незабываемым.

По окончании концерта все гости вечера поднимутся на сцену и в знак единства и уважения к героическим подвигам военнослужащих сделают совместное фото. Фотография будет размещена на официальном сайте филармонии и новостных ресурсах Псковской области. Официальный фотограф вечера – Андрей Кокшаров.

Начало концерта в 19.00.

Билеты от 250 рублей. Их можно приобрести на сайте филармонии или в кассе БКЗ.

Источник: Псковская Лента Новостей