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Патриотическую акцию ко Дню защитника Отечества организует Псковская областная филармония
15.02.2017 12:18 ПЛН, Псков
21 февраля в БКЗ Псковской областной филармонии в рамках концерта, посвященного Дню защитника Отечества, пройдет патриотическая акция. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждения, приглашены военнослужащие, ветераны, все, кто хочет отдать дань мужеству и благородству представителей сильного пола.
Ансамбль русской музыки «Псков» приготовил необычную программу «РУСИЧИ», посвященную истории и доблести русского воинства. Живое звучание любимых композиций в исполнении музыкантов-виртуозов и неповторимые голоса Елены Фединой, Романа Сурикова, Заслуженных артистов России Александра Либа и Натальи Александровой сделают этот праздничный вечер незабываемым.
По окончании концерта все гости вечера поднимутся на сцену и в знак единства и уважения к героическим подвигам военнослужащих сделают совместное фото. Фотография будет размещена на официальном сайте филармонии и новостных ресурсах Псковской области. Официальный фотограф вечера – Андрей Кокшаров.
Начало концерта в 19.00.
Билеты от 250 рублей. Их можно приобрести на сайте филармонии или в кассе БКЗ.
Источник: Псковская Лента Новостей
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