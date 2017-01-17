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Ансамбль русской музыки «Псков» примет участие в концерте, посвященном памяти музыканта Юрия Маркелова

15.02.2017 13:59 ПЛН, Псков

Завтра, 16 февраля, ансамбль русской музыки «Псков» примет участие в концерте, посвященном памяти музыканта Юрия Маркелова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, мероприятие будет проходить в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова.

С 1997 года по 1998 год Юрий Маркелов был художественным руководителем и дирижером ансамбля русской музыки «Псков». В концерте памяти Юрия Михайловича примут участие солисты-вокалисты Заслуженная артистка России Наталья Александрова и Елена Федина, а также солисты-инструменталисты ансамбля (художественный руководитель - Заслуженный артист России Александр Либ).

С начала семидесятых годов Юрий Маркелов преподавал в Псковском музыкальном училище. Возглавлял отдел народных инструментов, стал основателем и художественным руководителем ансамбля «Коробейники», руководил ансамблем песни и танца профтехобразования. За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу Юрию Маркелову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

На вечере памяти музыканта также выступят оркестр народных инструментов колледжа искусств (дирижёр - Василий Андреев), ансамбль «Лель» Псковского педагогического комплекса (руководитель - Елена Ленина), трио баянистов (руководитель - Алексей Блинов), камерный дуэт Дмитрий и Наталья Ждановы, студенты колледжа, юные музыканты – учащиеся ДМШ №4, джазовый коллектив под руководством Аркадия Галковского.

Вход на концерт свободный. Начало в 16:00.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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