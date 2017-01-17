Ансамбль русской музыки «Псков» примет участие в концерте, посвященном памяти музыканта Юрия Маркелова

Завтра, 16 февраля, ансамбль русской музыки «Псков» примет участие в концерте, посвященном памяти музыканта Юрия Маркелова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, мероприятие будет проходить в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсако ва.

С 1997 года по 1998 год Юрий Маркелов был художественным руководителем и дирижером ансамбля русской музыки «Псков». В концерте памяти Юрия Михайловича примут участие солисты-вокалист ы Заслуженная артистка России Наталья Александрова и Елена Федина, а также солисты-инструме нталисты ансамбля (художественный руководитель - Заслуженный артист России Александр Либ). С начала семидесятых годов Юрий Маркелов преподавал в Псковском музыкальном училище. Возглавлял отдел народных инструментов, стал основателем и художественным руководителем ансамбля «Коробейники», руководил ансамблем песни и танца профтехобразован ия. За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу Юрию Маркелову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». На вечере памяти музыканта также выступят оркестр народных инструментов колледжа искусств (дирижёр - Василий Андреев), ансамбль «Лель» Псковского педагогического комплекса (руководитель - Елена Ленина), трио баянистов (руководитель - Алексей Блинов), камерный дуэт Дмитрий и Наталья Ждановы, студенты колледжа, юные музыканты – учащиеся ДМШ №4, джазовый коллектив под руководством Аркадия Галковского. Вход на концерт свободный. Начало в 16:00.

Источник: Псковская Лента Новостей